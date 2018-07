Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Aviaţiei: Prilej de recunoştinţă faţă de toţi cei ce au slujit Aripile Româneşti

Sărbătorirea Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene are, în acest an al Centenarului, o încărcătură simbolică suplimentară, fiind cel mai potrivit prilej de a exprima preţuirea şi recunoştinţa faţă de toţi cei care, de-a lungul istoriei, au slujit Aripile Româneşti cu dăruire şi abnegaţie, a declarat vineri preşedintele Klaus Iohannis.



"Sărbătorirea Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, aflate sub patronajul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, are, în acest an al Centenarului, o încărcătură simbolică suplimentară. Este cel mai potrivit prilej de a exprima preţuirea şi recunoştinţa faţă de toţi cei care, de-a lungul istoriei, au slujit Aripile Româneşti cu dăruire şi abnegaţie'', a afirmat şeful statului, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.



El a precizat că Forţele Aeriene Române au evoluat permanent în ultimii 125 de ani. ''Contribuţia lor la reuşitele Armatei noastre a fost majoră, fie că ne referim la cele două Războaie Mondiale ori la acţiunile întreprinse în teatrele de operaţii sub egida NATO, ONU, OSCE şi UE, după sfârşitul Războiului Rece'', a spus Iohannis.



Potrivit acestuia, modernizarea Forţelor Aeriene Române este un proces esenţial, care a cunoscut rezultate importante în ultima perioadă, în concordanţă cu deciziile NATO.



''Acest demers trebuie continuat pentru că priveşte o componentă semnificativă a consolidării posturii de apărare a ţării noastre'', a adăugat şeful statului.



El a adresat mulţumiri tuturor celor care activează în aviaţia civilă şi militară şi care au contribuit, cu succes, prin altruismul şi profesionalismul lor, la protejarea spaţiului aerian, la operaţiile de salvare - evacuare şi la alte intervenţii de urgenţă.



''Tot astăzi, îi onorăm şi pe toţi oamenii de ştiinţă care, prin inventivitate şi spirit creator, au plasat aeronautica românească în avangarda gândirii şi practicii europene şi mondiale a construcţiei aparatelor de zbor. (...) Îi încurajez pe toţi cei care au transformat zborul şi apărarea spaţiului aerian al României într-o adevărată profesiune de credinţă să-şi continue pregătirea pentru a-şi putea îndeplini la cele mai înalte standarde sarcinile asumate. La mulţi ani tuturor aviatorilor români şi membrilor Forţelor Aeriene Române!", a fost mesajul preşedintelui Iohannis de Ziua Aviaţiei.