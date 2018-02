Liviu Dragnea, despre întâlnirea cu ministrul de externe al Ungariei: ”Am abordat câteva teme extrem de importante atât pentru România, cât și pentru Ungaria. Vom avea câteva proiecte importante de infrastructură”

Liviu Dragnea a vorbi despre întâlnirea pe care a avut-o luni după-amiază cu ministrul de externe al Ungariei.

”Am avut o întâlnire bună. Am abordat câteva teme extrem de importante atât pentru România, cât și pentru Ungaria. Am vorbit despre câteva proiecte de infrastructură. O legătură între București și Budapestape calea ferată, calea ferată de viteză. O discuție ca în viitorul foarte apropiat, România să poată deveni un furnizor de gaze pentru Ungaria. Am discutat și de câteva puncte de trecere a frontierei pentru care se dădyse acordul anul trecut”, a declarat Liviu Dragnea.