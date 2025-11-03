Livratorii asiatici vor avea propriul sindicat în România. Decizia BNS, după ce un muncitor străin a fost bătut în Popești Leordeni

1 minut de citit Publicat la 13:51 03 Noi 2025 Modificat la 13:51 03 Noi 2025

Incidentul revoltător a avut loc sâmbătă, în plină zi, pe stradă. Foto: colaj capturi Antena 3 CNN

Blocul Naţional Sindical (BNS) a reacționat, luni, în urma incidentului din Popeşti-Leordeni, unde un livrator asiatic a fost agresat fizic şi verbal. BNS anunță că condamnă actele de violență și susține că oferă asistență juridică şi sprijin gratuit în situaţii de abuz, hărţuire sau violenţă pentru lucrărorii care folosesc platforme digitale. Aceștia ar putea avea în viitor propriul sindicat care să le apere drepturile, a mai anunțat BNS.

“Astfel de comportamente sunt inadmisibile și contravin valorilor fundamentale ale unei societăți care respectă munca, demnitatea și drepturile omului. BNS dezaprobă cu fermitate orice formă de agresiune la adresa lucrătorilor — fie ei români sau străini — și atrage atenția că munca trebuie respectată, indiferent de domeniu sau de forma contractuală.

Din păcate, nu este primul caz de acest fel, iar aceste recidive ne îngrijorează profund. Pentru toți lucrătorii din economia digitală (livratori, șoferi, colaboratori ai platformelor), BNS oferă asistență juridică și sprijin gratuit în situații de abuz, hărțuire sau violență”, precizează BNS, prin intermediul unui comunicat de presă.

BNS anunță că a constituit deja Grupul de inițiativă pentru lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (#SLPD) — o structură dedicată celor care activează prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și altele similare.

SLPD are ca obiective principale: apărarea membrilor în fața platformelor și intermediarilor; clarificarea statutului juridic al lucrătorilor pe platforme; promovarea unor reglementări fiscale și sociale corecte; asigurarea accesului la sănătate, pensii, șomaj și concedii medicale; inițierea negocierilor colective la nivel de platformă; reprezentarea lucrătorilor în dialogul social și instituțional cu Guvernul și ministerele; dezvoltarea unor beneficii colective, precum pachete de asigurări sau acorduri avantajoase cu lanțuri de benzinării.

BNS a mai precizat că cei care aleg să devină membri ai SLPD vor beneficia de reprezentare, sprijin și protecție în fața platformelor și a autorităților, dar și de o voce comună în lupta pentru condiții de muncă echitabile și demne.

Amintim faptul că un livrator asiatic a fost agresat în Popeşti-Leordeni, după ce a fost şicanat de o maşină în care se afla un cuplu. Livratorul a fost lovit cu un cablu de încărcător şi scuipat. Poliţia a deschis dosar penal, iar suspecţii au fost identificaţi.