Loto 6/49 de duminică, 30 noiembrie. Reportul la Joker se apropie de 8 milioane de euro

Loteria Română organizează noi trageri la Loto 6/49. FOTO: Hepta

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei. Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro), conform Agerpres.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro). La Noroc Plus este la categoria I un report de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I de peste 76.400 de lei.

La Loto 6/49 s-au câştigat 9,6 milioane de euro

La începutul lunii noiembrie, la Loto 6/49 s-a câştigat marele premiu, în valoare de 9,6 milioane de euro. "Continuaţi să visaţi", a transmis câştigătorul tuturor celor care îşi încearcă norocul în fiecare zi de joi şi duminică, alegând să îşi pună numerele norocoase la extragerile Loto 6/49. De profesie inginer, bărbatul este din Arad.

"Vreau ca toată lumea să înveţe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Şi ele nu se întâmplă decât atunci când ţi le doreşti. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuaţi să visaţi!", a spus câştigătorul, potrivit Loteriei Române.