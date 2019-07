Mama criminală din Cluj l-a învinețit și pe fratele geamăn al copilului ucis. Imagini cu un puternic impact emoțional

Apar noi dezvăluiri cutremurătoare despre mama criminală din Cluj, femeia care și-a ucis în bătaie fiul de doar 12 ani.

Fratele geamăn al lui Luca, David, era supus la același tratament.

Ziardecluj.ro a postat fotografii cu un puternic impact emoțional cu fiul care a reușit să supraviețuiască. Băiatul este vânăt pe corp și în zona testiculelor, exact ca și fratele său.

„Ambii copii, gemenii, aveau aproximativ aceleasi rani pe corp, in aceleasi locuri, zone cu piele tare sau vanatai "una peste alta", s-a exprimat sursa mea. David, care traieste, a fost si el batut in repetate randuri. Pe cadavrul lui Luca, dar si in poza cu David de mai jos, se vad urme grele in zona testicolelor. Sursa medicala mi-a spus: scrotul ambilor copii era tumefiat, mama avea o predilectie sa ii loveasca acolo.

Echimoza este termenul medical folosit pentru vanataie. Ea se mai numeşte si contuzie si apare ca urmare a lezării tesuturilor moi cu ruperea capilarelor. Mai jos puteti observa vanatai peste vanatai nevindecate, acesti copii au fost rupti in bataie. Zi de zi. Cu lovituri puternice”, scrie sursa citată.

