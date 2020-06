Mărturie înfiorătoare a fratelui tinerei incendiate în Mehedinți: „Când am ieșit eu din casă, soră-mea ardea, iar el fugea. A venit și cu toporul!”

„Când am ieșit eu din casă, soră-mea ardea, iar el fugea. Eu am fugit să o scot pe soră-mea și să arunc apă pe ea, din fântână. Am încercat să sting focul, iar el a fugit. Mi-a spus că soră-mea merită să ardă. Am luat găleata de apă și am aruncat apă pe ea. Ardea toată casa. El a venit și a dat cu benzină. Venise și cu toporul, dar l-a lăsat după pat. Obișnuia să vină la noi, pentru că era prieten cu taică-miu. Ar fi avut o relație cu soră-mea, am văzut mesaje la ea în telefon. Îi spunea că el a iubit-o și că l-a făcut să sufere. O mai amenința pe soră-mea. Ar fi avut o relație cu ea. S-au cunoscut la Severin și apoi a venit aici, în Dîrvari.”, a povestit băiatul pentru actualmehedinti.ro.

