Eroul Zilei. Medicii din prima linie, povești emoționante: Am văzut câtă nevoie au pacienții care sunt lipiți de pat!

În tot judeţul au fost înregistrate până acum 652 de cazuri de bolnavi de Covid-19, iar medicul Stoian şi subordonaţii lui au avut în grijă pacienţi în stare gravă. Haideţi să vedem cum a fost experienţa din prima linie pentru el.

”Totul a început acum 30 de ani. Am mers practicant prima dată într-un spital din Toplița, într-o secție de terapie, am văzut câtă nevoie de ajutor au pacienții care nu au aparținători, care sunt lipiți de un pat spital, care nu au un pahar de apă, care nu are cine să îi aline. Atunci m-am emoționat și am studiat. Am intrat la medicină militară.

Am absolvit în 1999 Universitatea de Medicină Militară, din București. Am ajuns în 2001, la Spitalul Municipal din Târgu Mureș.

Am deschis inițial o secție de 12 paturi, pentru pacienții cu COVID. Sper că am făcut față sitauțiilor. Să nu uităm de munca asistenților și infirmierilor care stau non-stop și ține pacienții sub supraveghere.

Suntem pregătiți emoțional, psihic și material să primim pacienți și să îi ajutăm.

Din punct de vedere emoțional, pentru personal aproape toți colegii noștri sunt separați de familii. Sunt izolați la hoteluri, apartamente. E destul de greu pentru ei, se simte presiune. Nu am avut sărbători din păcate, nu avem liniște. Nu ne uităm la știri”, a declarat pentru Antena 3, managerul Spitalului Municipal din Târgu Mureș.