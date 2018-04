MESAJE SF GHEORGHE. Cele mai haioase mesaje pe care le puteți trimite celor dragi

Foto: Pixabay.com

MESAJE SF GHEORGHE. Creştinii îl sărbătoresc pe 23 aprilie pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

Peste 900.000 de români, care poartă numele de Gheorghe, Gheorghiţă, Georgiana, George sau Georgeta şi alte nume derivate îşi serbează ziua numelui în această dată.

Cu acest prilej vă oferim o selecție cu cele mai frumoase mesaje pe care le puteți trimite celor care poartă acest nume, preluate de pe diane.ro.

MESAJE SF GHEORGHE. Sa ne traiesti, Gheorghe / George / Georgeta, ani multi si buni,

Norocul sa-ti dea ghes mereu, minuni,

Orice dorinta-ti pui sa se-mplineasca,

Iar anii care trec te-ntinereasca!

MESAJE SF GHEORGHE. Sa ne traiesti, Gheorghe / George / Georgeta , cu numele si fiinta,

Iar implinirea sa-ti urmeze-n veci dorinta,

Salteaua fie-ti burdusita cu parale,

Ne-i da cu imprumut si noua, dumitale!

MESAJE SF GHEORGHE. Sa ne traiesti cu numele, Georgica!

Prin viata treci cu fruntea sus si fara frica

Asemeni sfantului ce numele ii porti, viteaz .

In sanatate si avere fii cal breaz!

MESAJE SF GHEORGHE. La multi ani cu sanatate,

Sa iti dea Domnul tot ce doresti,

Zile senine si fericire

Draga Gheorghe/ George/ Geta/ Georgeta , sa ne traiesti!

MESAJE SF GHEORGHE. De ziua ta, George / Gheorghe / Gigi / Gica , tu ma lasa

Sa dau cuvant dorintei ce m-apasa

De a-ti spune ca mi-esti drag si iti doresc

Tot binele din lume si noroc ceresc.

MESAJE SF GHEORGHE. Gheorghe / George / Gigi / Gica, de ziua ta eu iti doresc,

Sa ai in viata drum imparatesc,

Regeste sa te rasplateasca soarta,

In armonie, ca un print, sa-ti fericesti consoarta.

MESAJE SF GHEORGHE. De ziua numelui lui Gheorghe, cel preasfantul,

In rai sub pasii tai prefaca-se pamantu,

Un paradis cladit pe al dorintei tale hram

In care preaferice sa traiesti ca-n sanul lui Avram.

MESAJE SF GHEORGHE. Multi ani si la multi bani Georgica,

Un milion sa faci si dintr-o firfirica,

La fiecare pas norocul sa-ti zambeasca

Si orice vis aievea ti se implineasca.

MESAJE SF GHEORGHE. Sa ne traiesti cu numele Getuta,

Noroc sa ai cu carul, cu caruta,

Si anii impliniri sa iti aduca cu toptanul,

Cat altii fac o viata, tu sa faci cu anul!

MESAJE SF GHEORGHE. Astazi e ziua ta, Georgiana,

O zi frumoasa ca tine,

Sa fii mereu campioana

Unei vieti de-mplinire si bine.

MESAJE SF GHEORGHE. Sa ne traiesti, Georgeta / George, ani multi si buni,

Norocul sa-ti de-a ghes mereu, minuni,

Orice dorinta-ti pui sa se indeplineasca,

Iar anii care trec sa te intinereasca!

MESAJE SF GHEORGHE. Sa ai parte de cat de multa fericire iti poate cuprinde inima, de cat de multe zambete iti poate darui o zi si de toate binecuvantarile pe care ti le poate aduce viata.

MESAJE SF GHEORGHE. La multi ani Gheorghe / George / Geta / Georgeta / Georgiana / Gica / Ghita!