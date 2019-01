Ministrul Apărării, despre achiziţiile militare: Nu am avut niciodată divergenţe pe înzestrare. Stau extrem de liniştit

Foto: Facebook

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a declarat miercuri seară că nu are "nicio problemă" şi stă "extrem de liniştit" în ceea ce priveşte modul în care se fac achiziţiile militare, adăugând că nu a avut niciodată, în calităţile oficiale pe care le-a deţinut la acest minister, "nici divergenţe şi nici discuţii pe înzestrare".



"Nici ministrul şi nici şeful Statului Major al Apărării nu au atribuţii directe în înzestrare. Sunt beneficiarii care îşi fac documentele care ţin de necesităţile lor de înzestrare, de capabilităţile de care au nevoie, le pun la dispoziţia Departamentului pentru armamente, care este autoritatea contractantă, împreună cu Romtehnica, societate în cadrul MApN (...). Am fost şi secretarul MApN, am mai fost ministru şi nu am avut niciodată nici divergenţe şi nici discuţii pe înzestrare, în sensul cu cine să facem comisioane sau alte lucruri urâte care s-au spus. Şi încă ceva: sunt instituţii care se ocupă de astfel de lucruri şi nu am nicio problemă, stau extrem de liniştit", a susţinut Leş, la DIGI TV.



El a mai precizat, în legătură cu "scenariul" potrivit căruia ar fi promovate anumite persoane pentru a gestiona dosarele de achiziţii militare, pe sume foarte mari de bani, că regretă faptul că generalul Nicolae Ciucă, şeful Statului Major al Armatei, nu a ieşit să spună că astfel de discuţii nu au existat niciodată.



"Astăzi, ca ministru al Apărării, nu sunt în situaţia să forţez, de exemplu, secretarul de stat pentru armamente să facă într-un anumit fel sau în alt fel, să ducă licitaţia într-un anumit fel sau într-un alt fel. Pentru că cei care stabilesc cerinţele operaţionale sunt cei tehnici (...). Nu o face nici ministrul şi nici şeful Statului Major al Apărării, ci sunt anumite documente care se aprobă în colegiul ministerului, după ce trec o sumedenie de astfel de etape. Ceea ce regret aici, au apărut astfel de scenarii şi mă aşteptam ca să iasă, de exemplu, domnul general Ciucă să spună că astfel de discuţii noi nu le-am avut niciodată", a afirmat Leş.