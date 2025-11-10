Ministrul Justitiei, despre fuga lui Dani Mocanu și a fratelui său în Italia: “Fapta poate fi asimilată unei evadări”

2 minute de citit Publicat la 20:55 10 Noi 2025 Modificat la 20:59 10 Noi 2025

Un judecător din Italia se pronunță cu privire la predarea fraților Mocanu. Foto: Radu Marinescu/Facebook

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit detalii, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, despre procedurile care urmează în urma arestării în Italia a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său.

Radu Marinescu a precizat că extrădarea nu va avea loc instant, ci va trebui decisă de un judecător în țara în care frații Mocanu au fost prinși. Totodată, ministrul Justiției a mai spus că nu poate infirma sau confirma dacă frații Mocanu au avut complici, dar fuga lor în Italia poate fi asimilată evadării și vor urma cercetări suplimentare:

“Este important de precizat că activitatea de căutare a unei persoane care nu s-a prezentat în vederea puneii în executare a hotărârii judecătorești de condamnare este într-o primă fază în competența autorităților polițienești și în măsura în care există indicii că a părăsit teritoriul României această activitate se realizează prin intermediul organizațiilor internaționale de cooperare. În momnetul în care persoana este depistată pe teritoriul unei alte jurisdicții internaționale, dacă este vorba de un stat al UE se procedează la comunicarea mandatului european de arestare care presupune parcurgerea unei proceduri inclusiv judiciare la o instanță din statul unde a fost depistat care decide punerea în executare a mandatului de arestare și predarea persoanelor către jurisdicția românească”.

Judecătorii din Italia vor decide cu privire la extrădarea din Italia a fraților Mocanu

Ministrul Justiției a mai precizat că autoritățile române fac toate demersurile pentru ca frații Mocanu să execute condamnarea în România.

“Mandatul european de arestare care ar fi trimis către autoritățile din țara în care ei au fost găsiți este valorificat prin procedura de valorificare judiciară prin intermediul unei instanțe din țara unde persoanele sunt identificate dacă este pe teritoriul UE. Un judecător se pronunță cu privire la predarea peroanelor respective către autoritățile române”, a mai precizat Radu Marineascu.

El a amintit faptul că Romînia a avut un succes la CJUE în legătură cu un caz similar de cooperare judiciară cu autoritățile din Italia. Hotărârea CJUE a stabilit că o persoană căutată de autoritățile române nu va mai putea executa pedeapsa în străinătate decât dacă statul român este de acord cu această situație.

Ministrul Justiției, întrebat dacă frații Mocanu au avut complici când au fugit în Italia

Întrebat dacă Dani Mocanu și fratele său a avut complici, ministrul Justiției a răspuns: “Nu pot confirma sau infirma o astfel ipoteză”.

Pentru că nu s-au prezentat în termenul prevăzut de lege pentru executarea pedepsei, fuga fraților Mocanu "poate fi asimilată unei evadări", a mai explicat ministrul Justiției.

“În aceată situație se poate stabili și în ce măsură au existat complicități sau alte forme de participație la comiterea unei astfel de fapte. Dar asta trebuie să stabilească organele judiciare”.