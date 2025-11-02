Ministrul Muncii anunță stimulente pentru angajarea tinerilor: “Statul va finanța parțial primul loc de muncă”

„O să avem buget disponibil pentru mii de tineri în căutarea unui loc de muncă", a spus Manole. Foto: Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3 CNN un amplu plan de stimulare a ocupării forței de muncă. El a vorbit despre un program prin care statul ar urma să finanțeze parțial primul loc de muncă pentru mii de tineri.

„O să avem buget disponibil pentru ca mii de tineri în căutarea unui loc de muncă, tineri care n-au avut niciodată nicio experiență de lucru, care vin, poate, direct de pe băncile liceelor sau universităților, să intre în piața muncii cu un contract de muncă pe perioadă nedeterminată”, a declarat Florin Manole.

El a vorbit despre un stimulent pentru tineri de 1.000 de lei în primele 12 luni de angajare, urmând ca în următoarele 12 luni tinerii să primească 1.250 de lei.

Statul va finanța astfel parțial primul loc de muncă timp de doi ani, cu condiția ca după această perioadă, un număr de 18 luni să fie acoperite de angajator.

„Adică statul va finanța parțial acest loc de muncă pentru un tânăr, primul loc de muncă, timp de doi ani de zile, cu condiția ca după acești doi ani de zile minim 18 luni, adică un an și jumătate, deci o perioadă de trei ani și jumătate, să fie acoperite de angajator, în sensul că obligatoriu tânărul acela trebuie să rămână la locul de muncă”, a mai spus Florin Manole.