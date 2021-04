Mugur Isărescu, guvernator BNR, prima declaraţie despre impactul COVID-19 în economia României

După un an de la începutul pandemiei, Mugur Isărescu vorbește pentru prima dată despre impactul inițial în economie: „Am evitat o depreciere excesivă a leului şi am urmărit ținerea echilibrelor economice şi financiare sub control”.