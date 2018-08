Noi detalii din dosarul Tel Drum. Cum îl înconjoară procurorii pe Liviu Dragnea

Mai multe persoane implicate in dosarul Tel Drum au fost audiate, luni si marti, de catre procurorii DNA. In acest dosar, Liviu Dragnea este acuzat de cinci infractiuni.

Marti a fost audiat patronul Straco Group, Alexandru Horpos, in calitate de martor. Procurorii l-au audiat pe Horpos intrucat compania lui de constructii a avut lucrari impreuna cu firma Tel Drum, despre care procurorii sustin ca este controlata de catre Liviu Dragnea.

Alexandru Horpos este cel care i-a denuntat pe nepotul si pe ginerele fostului presedinte Traian Basescu. Horpos a fost arestat preventiv in 2016 intr-un dosar de evaziune fiscala.

Alte audieri au avut loc ieri la DNA in dosarul Tel Drum. Astfel, Mugurel Ghiorghias, fost actionar la Tel Drum si fost coleg de facultate cu Dragnea si Liviu Dobrescu, unul dintre actionarii Tel Drum, au fost si ei audiati in calitate de martori. In acelasi dosar, procurorii l-au audiat vineri si pe fostul ministru al transporturilor, Dan Sova, aflat in penitenciar, fiind condamnat in dosarul Turceni-Rovinari.

Procurorii anticoruptie afirma ca Liviu Dragnea ar fi „initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri”.