Operații robotice de top mondial la Cluj. Două tinere salvate pro bono de reputatul medic chirurg Horace Roman FOTO: Horace Roman/Facebook

Două paciente tinere, de 18 și 28 de ani, diagnosticate cu forme severe de endometrioză, au fost operate pro bono la un spital privat din Cluj-Napoca de renumitul chirurg prof. univ. dr. Horace Roman, personalitate medicală de talie mondială. Intervențiile robotice, de mare complexitate, s-au încheiat cu succes și le oferă acum pacientelor șansa la o viață normală.

Cele două intervenții chirurgicale robotice de nivel mondial au fost realizate la un spital privat din Cluj-Napoca. Operațiile au fost făcute de profesorul universitar doctor Horace Roman, unul dintre cei mai apreciați specialiști din lume în tratamentul endometriozei, cu experiență în Franța, Danemarca și Emiratele Arabe Unite.

Prof. univ. dr. Horace Roman a oferit detalii despre intervenția chirurgicală: “Primul caz este o edometrioză severa cu infiltrare digestivă, a tubului digestiv, la o fata foarte tânără, care are 18 ani, și alături de alte leziuni de alte leziuni pe ovare. O edometrioză agresivă trebuie tratată de la început într-o manieră radicală pentru că riscul de recidivă, care știm că se continuă până la menopauză, deci în cazul acestei domnișoare se eterează pe 32 de ani”.

Despre cel de-al doilea caz, Prof. univ. dr. Horace Roman a precizat: “Al doilea caz este foarte special, pentru că este vorba de o doamnă tânără care a început să prezinte tulburări de respirație în timpul menstruației și a ajuns de 2 ori în reanimare cu pneumotorax, de fiecare data în timpul menstruației și a avut chiar o operație în chirurgie toracică. Analizând fotografiile luate în timpul operației, sunt convins că este vorba de o endometrioză diafragmatică”.

Cele două intervenții au fost realizate pro bono, în sprijinul a două paciente foarte tinere. Bianca, de 18 ani, și Andreea, de 28 de ani, ambele diagnosticate cu forme severe ale bolii. Intervențiile realizate la Cluj s-au încheiat cu succes.

Bianca a spus că a aflat despre renumitul chirurg în urma unor informații apărute pe rețelele de socializare, pe un grup de endometrioză:

“Am rămas uimită de ce cazuri complicate reușea să opereze, am venit cu speranțe foarte mari. Aveam probleme cu sistemul digestiv, nu mai puteam sa mănânc nimic”.

La rândul ei, Andreea a spus că problema sa a apărut încă din adolescență: “Menstruația era dureroasă de atunci. Am ajuns să ințeleg de la a două laparoscopice că aș putea avea endometrioză diafragmatică”.

Deși costul unei asemenea operații robotice poate depăși 10.000 de euro, avantajele sunt uriașe: recuperare rapidă, precizie maximă și risc minim de complicații.