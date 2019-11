Polițiștii din Bihor au mâncat o bătaie soră cu moartea după ce o femeia a sunat la 112. Nici nu se gândeau ce îi așteaptă acolo

Trei persoane au fost arestate preventiv şi o a patra a fost pusă sub control judiciar, după ce au bătut doi poliţişti care au intervenit la aplanarea unui scandal în care suspecţii au fost implicaţi, agenţii fiind nevoiţi să tragă focuri de armă de avertizare pentru a se putea apăra.



Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor precizează, într-un comunicat de presă transmis joi, că echipajul format din doi agenţi de poliţie a fost agresat în momentul în care a intervenit, marţi după-amiază, la un scandal, în urma unui apel la 112. O femeie din localitatea Ciumeghiu reclamase că fiica sa, însărcinată, a fost bătută de un bărbat şi luată cu forţa de acasă, pentru a fi dusă la domiciliul agresorului.



Când agenţii au ajuns acasă la femeia care sunase la 112, au găsit un echipaj SMURD care îi acorda îngrijiri medicale. Ulterior, agenţii au plecat acasă la agresor, unde au găsit-o pe victimă, respectiv femeia gravidă, care prezenta urme de violenţă în zona capului, membrelor şi gâtului. Aceasta le-a cerut ajutor poliţiştilor, rugându-i să o ia din acel loc pentru că este bătută şi are nevoie de îngrijiri medicale.



Procurorii afirmă că la adresa respectivă se mai aflau fratele, tatăl şi mama agresorului, care i-au atacat pe agenţi.



"Atitudinea recalcitrantă a inculpaţilor, în special a primului inculpat, a degenerat în fapte tipice în momentul în care unul dintre poliţişti a încercat să introducă persoana agresată pe bancheta din spate a autospecialei. Astfel, unul dintre poliţişti a fost trântit la pământ, agresat, fiindu-i aplicate multiple lovituri cu pumnii şi picioarele, fiindu-i cauzate leziuni corporale ce necesită spre vindecare zece zile de îngrijiri medicale. În acelaşi context, imediat după, unul dintre inculpaţi s-a îndreptat ameninţător spre cealaltă persoană vătămată, poliţist în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu un bolovan de circa 30 centimetri ridicat deasupra capului, pe care l-a aruncat înspre primul poliţist, lovindu-l în picior când acesta a încercat să intervină (având pistolul scos din toc)", arată comunicatul procurorilor.



Conform sursei citate, în timp ce poliţiştii erau atacaţi de trei bărbaţi, mama agresorului o bătea în continuare pe femeia însărcinată şi o trăgea de păr.



Poliţiştii au folosit spray lacrimogen împotriva unuia dintre agresori şi au tras trei focuri de armă în plan vertical, reuşind să aplaneze conflictul.



După incident, toţi cei patru suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, pentru ultraj în formă agravată şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Miercuri, magistraţii Judecătoriei Salonta au dispus arestarea preventivă a trei dintre dintre ei, pentru o perioadă de 30 zile, iar cel de-al patrulea a fost pus sub controlul judiciar.