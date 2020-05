Paznic dintr-un mall din București: Sunt nevoit să stau 12 ore în picioare, cu mizeria asta de mască pe gură. Nu pot să renunț, am fata studentă la medicină

Bărbatul a ales să își ia un alt job pentru a putea să o susțină financiar pe fiica lui care este studentă anul 4, la medicină, în Cluj. Povestea a fost făcută publică de un tânăr, pe contul de Facebook și a stârnit mii de reacții.

”Mai devreme am fost la Vivo Mall să mă-ntâlnesc cu cineva. După un timp, am intrat în Mall să luăm câte-un suc. La intrare, ne-a întâmpinat un domn între două vârste, agent de securitate.

- Bună seara! Îmi permiteți să vă iau temperatura?

- Bună seara! Desigur

- 36,2 și 36,5. În regulă!

- Mulțumim!

Am luat sucurile, am ieșit afară și am discutat vrute și nevrute. A ieșit și agentul de securitate la o țigară.

- Ai un foc?

- Nu fumez! Florin, dă-i domnului un foc!

- De unde sunteți, băieți?

- Din Pitești.

- Lucrați?

- Da!

- Băieți tineri vă văd. Profitați de viață. Eu mai am un an și ies la pensie de drept...

- Cât aveți?

- 64. Am ieșit la 60 anticipat. Am lucrat în Combinat, sudor și Lăcătuș mecanic. După 45 de ani de muncă, gunoiul ăsta de stat m-a scos cu 1.300 de lei pensie...Sunt nevoit să stau 12 ore în picioare, cu mizeria asta de mască pe gură, să mă cert cu toți proștii că nu vor să le iau temperaruta...Șefii mă obligă să îi scanez pe toți. Dacă intră cineva, are temperatură, i se face rău din nu știu ce motiv, am dosar penal...

- De ce nu vă dați demisia?

- Nu pot...am fata la Medicina, la Cluj, anul 4. Stă la cămin și are nevoie de bani.

Am mai stat vreo jumătate de oră la povești cu domnul de la pază, după care am plecat.

Ok, o concluzie...

Acei paznici care stau câte 12 ore în picioare, majoritatea, sunt trecuți de 50 de ani. Fie și-au pierdut locurile de muncă și nu-i mai angajează nimeni( din cauza vârstei, o imbecilitate unde doar în România mai vezi), ori au meserii care nu se mai caută pe piața muncii din țară: strungar, sculer, croitor etc...

Vii, tu, de la coada vacii să te iei de un om în etate că nu e medic și nu are dreptul să-ți ia temperatura, că poate vine Bill Gates noaptea să i-o tragă lu nevastă-ta, că știe unde stai.

Dacă ești tare-n gură, ia-tă de cineva pe măsura ta, nu de un biet paznic care stă 12 ore în picioare. Dar așa suntem noi, ne credem superiori în fața oamenilor slabi, când de fapt, suntem vai de mama noastră.

Poate că în locul acelui paznic e chiar tatăl tau...Poate că omul ăla muncește pentru că are o pensie de mizerie și trebuie să-și ajute familia...

Și vii tu, după 5 luni de sparanghel în Germania să te iei de un om fără apărare. Îmi e scârbă de astfel de scursuri umane.

Ps: Am fost și eu scanat azi. Probabil că mâine o să mă trezesc cu un ochi de Ciclop în mijlocul frunții si cu 4 urechi în loc de două. Iar Bill Gates o să-mi vadă poza din clasa a 2-a de pe birou, că știe unde stau...”, se arată în postarea lui Andrei Neacu.