”INVENTII, ABERATII!

NU M-A AMENINTAT SAU DESTITUIT NIMENI PT CA AM SPUS CA S-A GRESIT CU CRONICII SI CĂ SE EXAGEREAZA !

NU am spus niciodata ca nu exista boala sau ca nu e periculoasa! MINCIUNI!

Că se exagereaza tare cu citeva lucruri sau chiar mai rău, da.

Am primit amenintari, e real, dar nu acum ci in urma cu 2-3 ani, cind am sustinut vaccinurile împotriva bolilor care pot ucide! Am facut atunci plingere, cu ajutorul dlui Dr. Arafat.

Cui folosesc minciunile astea?”, a spus Monica Pop.