Reabilitarea termică schimbă fața Capitalei: blocurile din București devin mai eficiente energetic, cu facturi reduse chiar și cu 40%

Reabilitarea termică schimbă fața Capitalei: blocurile din București devin mai eficiente energetic, cu facturi reduse chiar și cu 40%. Foto: Hepta

În fiecare toamnă, locuitorii din blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare din București așteaptă cu emoție momentul pornirii căldurii. Pentru unii, însă, iarna nu mai înseamnă frig și facturi uriașe. În blocurile reabilitate termic, pierderile de energie sunt minime, iar confortul termic se menține chiar și în zilele cu presiune scăzută pe rețeaua de termoficare.

La început de sezon rece, una dintre marile temeri ale locuitorilor din blocurile racordate la sistemul centralizat este dacă vor avea căldură în apartamente și cât vor plăti pentru caloriferele reci. Există însă și bucureșteni ceva mai norocoși cei care locuiesc în blocurile reabilitate termic, unde pierderile de căldură sunt minime, iar confortul termic se menține chiar și cu o temperatură mai redusă în instalații.

Una dintre principalele direcții de investiții ale administrațiilor locale din Capitală este reabilitarea termică a blocurilor. Procesul nu doar că îmbunătățește aspectul clădirilor ci are un impact direct asupra calității vieții prin reducerea pierderilor de căldură și scăderea costurilor de întreținere chiar și cu 40%. Totuși, ritmul lucrărilor diferă semnificativ de la un sector la altul.

Sectorul 1, cu cele mai mari resurse financiare, dar și cu cele mai puține blocuri, a reușit să finalizeze mare parte din lucrări, deși ritmul a fost unul lent. În Sectorul 2, investițiile s-au concentrat în special pe arterele principale.

Sectorul 3 rămâne lider la nivel național peste 80% dintre cele 2.500 de blocuri au fost reabilitate, multe dintre ele beneficiind de lucrări complexe, de la schimbarea tâmplăriei până la montarea de panouri fotovoltaice. Proiectul a fost finanțat în mare parte din fonduri europene, iar efectele se văd inclusiv în creșterea valorii imobiliare a zonelor.

Sectorul 4 a accelerat programul de reabilitare în ultimii ani, concentrându-se pe cartierele Tineretului și Berceni, în timp ce în Sectorul 5 procesul este abia la început. Sectorul 6 a avut o evoluție medie, cu lucrări în Militari și Drumul Taberei, dar multe proiecte s-au confruntat cu birocrația și lipsa forței de muncă.

Chiar și așa, în ultimii ani se observă un progres constant, odată cu atragerea de fonduri europene și extinderea programelor de eficiență energetică la nivelul întregii Capitale.