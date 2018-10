REFERENDUM FAMILIE 2018. Declarațiile incredibile făcute de un alegător. Ce s-a întâmplat când a vrut să voteze

REFERENDUM FAMILIE 2018. Un student care a mers la secția de vot din incinta Facultății de Drept a constatat că la intrare, un domn în uniformă de Polție îi explica unei alegătoare că dacă votează e de acord cu toate legile lui Dragnea.

REFERENDUM FAMILIE 2018. Cristian Opriș este alegătorul care a fost martorul acestui episod.

REFERENDUM FAMILIE 2018. „M-am prezentat pentru a-mi exercita dreptul la vot, în prima zi a referendumului. În momentul în care am ajuns la secție, în hol, era un domn în umiformă de Poliție, care vorbea cu un alegător. Îi explica că dacă merge la vot e de acod cu toate legile votate de Parlament în ultima vreme. Am intrat, mi-am exercitat dreptul la vot, iar când am ieșit, alături de el era și o doamnă în uniformă de Poliție, care stătea pasivă la discuție.

REFERENDUM FAMILIE 2018. M-am oprit politicos și i-am atras atenția că este ilegal să influențeze alegătorii. I-am explicat că întrebarea arată așa datorită legii 200. În spatele meu, doamna ofițer vorbea cu o doamnă președinte a secției de votare. Am sunat la 112 și am fost rugat să aștept echipajul de Poliție. Am fost legitimat și am intrat împreună cu dumnealor în holul secției de votare, unde erau cei doi polițiști. De atunci, situația a degenerat, am fost jignit. Am ieșit, pentru că am văzut că nu se putea discuta”, a spus Cristian Opriș, pentru Antena 3.