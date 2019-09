Revolta medicului cu 20.000 de operaţii în spate, după cazul Caracal: „Poliţistul ăsta, care are doar 51 ani, scapă nevinovat cu o pensie de 12.000 lei”

foto- Pexels

Un medic chirurg care la 76 ani, care salvează în continuare vieţile copiilor în sala de operaţie este revoltat şi acuză că cetățeii sunt martorii „degradării statului“, după cazul Caracal.

„Poliţistul ăsta, care are numai 51 ani, iese cu o pensie de 12.000 lei. Are 51 ani, nu ştiu câţi are pe cartea de muncă, dar eu am pe cartea de muncă până acum, şi lucrez în continuare, mă apropii de 54 de ani. Şi ştiţi cât am pensie? 3.000 de lei. Bună, sunt mulţi doctori care au 2.000! În condiţiile în care am fost vreo 7 ani director, 20 şi ceva şef de secţie şi am cred că 20.000 de operaţii. Cum e chestia asta? Cum e?! Lucruri strigătoare la cer, te scârbesc! Eu vin în gărzi, am de operat... Eu nu mă vait, sunt mulţumit, am dus o viaţă modestă întotdeauna, să fim înţeleşi. Dar nu e drept! E ţara lui Papură Vodă. Totul e o băşcălie!“, a declarat medicul, pentru Adevărul.