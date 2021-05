Românca din Italia infirmă informaţiile potrivit cărora ea ar fi Denise Pipitone: „Voi face testul ADN”

Denisa Elena, în vârstă de 19 ani, a clarificat informațiile apărute în spaţiul public potrivit cărora, ea ar fi ar fi Denise Pipitone, copila de 4 anișori dispărută din fața casei sale situată în Mazara del Vallo (Sicilia) în anul 2004.

„Nu sunt eu Denise Pipitone”, a spus Denisa Elena care subliniat că este dispusă să facă şi un test ADN pentru a confirma aceste afirmaţii.

„Este o pierdere de timp fiindcă nu sunt eu”

„Va ieși negativ, din punctul meu de vedere este o pierdere de timp, fiindcă nu sunt eu. M-am născut în România la data de 4 mai 2002, din părinți români. Am crescut în România până la 7 ani, în 2009 am venit în Italia și am început școala aici”, a mai spus românca presei locale.

Reamintim că o coafeză din Scalea le-a trimis un mesaj polițiștilor în care a povestit cât de tare seamănă tânăra cu Denise Pipitone, dar și că datele româncei ar coincide cu cele ale fetiței dispărute.

Pe baza sesizării, Parchetul din Marsala le-a cerut carabinierilor să întreprindă cercetări.

Potrivit presei italiene, tânăra de etnie romă a fost audiată, luni, şi le-a povestit anchetatorilor viața sa, indicând cine îi sunt părinții și cum pot fi găsiţi.

Ea ar fi declarat că are 19 ani, ceea ce nu corespunde cu vârsta copilului dispărut, care ar trebui să aibă 21 de ani. Urmează ca magistrații din Marsala să decidă în privința unei analize ADN.

