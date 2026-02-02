Românii reuşesc să-şi încălzească locuinţele mai bine decât francezii şi spaniolii. Ce ţări din UE au probleme cu termoficarea

Eurostat: Românii reuşesc să-şi încălzească locuinţele mai bine decât francezii şi spaniolii. Sursa foto: Getty Images I SBenitez

O analiză realizată de Eurostat, pe baza datelor din 2024, a relevat că numai 10,8% dintre români nu şi-au permis să-şi încălzească în mod suficient locuinţa în acel an, iar ţara noastră stă mai bine la acest capitol decât Franţa, Spania şi Portugalia, unde economiile sunt mai dezvoltate.

În medie, în 2024, 9,2% din populația UE nu a putut să-și mențină locuința încălzită corespunzător. Comparativ cu 2023, aceasta reprezintă o îmbunătățire de 1,4 puncte procentuale.

Bulgarii şi grecii, cele mai mari probleme cu temperatura din case

Cele mai mari procente de persoane care nu își pot menține locuințele suficient de calde au fost observate în Bulgaria și Grecia (ambele 19,0%), urmate de Lituania (18,0%) și Spania (17,5%).

În Portugalia, 15,7% din populaţia a avut probleme cu încălzirea caselor, iar în Franţa, 11,8%. România, cu 10,8%, stă mai bine la acest capitol, deci, decât ţările menţionate anterior.

La polul se situează Finlanda (2,7%), Polonia și Slovenia (ambele 3,3%), precum și Estonia și Luxemburg (ambele 3,6%). În aceste state, există, aşadar, cele mai puţine probleme privind termoficarea.

Românii, scutiţi de la plata facturilor?

Daniel Băluță a anunțat că PSD va introduce un proiect de hotărâre în Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin care proprietarii din blocurile unde nu există căldură și apă caldă să fie scutiți de la plata facturilor.

Edilul de la Sectorul 4 a adăugat că le „promite” bucureștenilor care stau în frig că din luna ianuarie nu vor mai plăti nimic. Băluță a adăugat că Termoenergetica şi ELCEN trebuie să găsească alte soluții „decât pe spinarea bucureștenilor” să-și rezolve avariile.

Temperatura ideală a centralei ziua și noaptea

Potrivit experților, temperatura optimă pentru perioada în care sunteți acasă și treaz este în jur de 20°C. Pe timp de noapte sau când sunteți plecat, aceasta poate fi coborâtă cu 2–4°C, ajungând la aproximativ 18°C.

„Trebuie să setezi centrala la temperatura la care te simți confortabil și să înțelegi că fiecare grad în plus crește factura cu 3–5% pe lună”, explică David Watkins, CEO la Watkins Heating & Cooling, SUA.

Dacă aveți de gând să lipsiți mai multe zile, specialiștii recomandă să nu coborâți temperatura din centrală sub 13°C, pentru a evita înghețarea țevilor.