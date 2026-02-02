Temperatura ideală a centralei ziua și noaptea. Cum să ai căldură în casă și facturi mici

Dacă lipsești mai multe zile, specialiștii recomandă să nu cobori centrala sub 13°C. Foto: Getty Images

Pe măsură ce iarna aduce temperaturi extrem de scăzute și prețuri la gaze din ce în ce mai mari, mulți români se întreabă care este temperatura ideală la centrală pentru a menține casa caldă fără a plăti facturi uriașe. Specialiștii recomandă setări care echilibrează confortul termic și eficiența energetică, prevenind în același timp înghețarea țevilor sau suprasolicitarea sistemului de încălzire, scrie realtor.com.

Cum să setezi termostatul

Potrivit experților, temperatura optimă pentru perioada în care sunteți acasă și treaz este în jur de 20°C. Pe timp de noapte sau când sunteți plecat, aceasta poate fi coborâtă cu 2–4°C, ajungând la aproximativ 18°C.

„Trebuie să setezi centrala la temperatura la care te simți confortabil și să înțelegi că fiecare grad în plus crește factura cu 3–5% pe lună”, explică David Watkins, CEO la Watkins Heating & Cooling, SUA.

Dacă aveți de gând să lipsiți mai multe zile, specialiștii recomandă să nu coborâți temperatura din centrală sub 13°C, pentru a evita înghețarea țevilor.

Sfaturi pentru confort și economie

Specialiștii afirmă că reglarea individuală a temperaturii în fiecare cameră reduce consumul de energie și sporește confortul.

Totodată, sigilarea curenților de aer este extrem de importantă. Ușile și ferestrele prost izolate fac centrala să muncească mai mult. Aerul rece pătrunde, iar casa pare mai rece.

Și nu în ultimul rând, verificarea sistemului de încălzire. Un control profesionist înainte de perioadele de ger poate preveni probleme costisitoare. Tehnicienii pot identifica defecte invizibile și pot recomanda reparații preventive.