PSD propune ca proprietarii din blocurile fără căldură din București să fie scutiți de la plata facturilor

Daniel Băluță a afirmat că îi invită pe toți consilierii locali să se alăture acestui demers. Foto: Getty Images

Primarul Daniel Băluță a anunțat că PSD va introduce un proiect de hotărâre în Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin care proprietarii din blocurile unde nu există căldură și apă caldă să fie scutiți de la plata facturilor. Edilul a adăugat că le „promite” bucureștenilor care stau în frig că din luna ianuarie nu vor mai plăti nimic. Băluță a adăugat că Termoenergetica şi ELCEN trebuie să găsească alte soluții „decât pe spinarea bucureștenilor” să-și rezolve avariile.

„Grupul consilierilor PSD din cadrul Consiliului General al Municipiului București va propune un proiect de hotărâre prin care se va statua faptul că atât asociațiile de proprietari, cât și orice alt cetățean racordat la sistemul centralizat de încălzire și de distribuție a apei calde nu vor mai plăti facturile la termie dacă serviciul public este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari”, a anunțat PSD într-un comunicat de presă.

„Începând din luna ianuarie, nu vor mai plăti nimic”

Daniel Băluță a afirmat că îi invită pe toți consilierii locali să se alăture acestui demers.

„Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os! Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba.

În cursul acestei săptămâni, și invit toți consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers, vom iniția un proiect de hotărâre prin care să-i sprijinim pe oamenii care au ajuns să facă petiții, pentru că există din partea autorităților un dezinteres total. Ce facem? Dacă nu se livrează apa caldă și căldura în parametri, să plătească cine este de vină. Oamenii nu plătesc nimic”, a spus primarul Sectorului 4.

Președintele PSD București a adăugat că nu este problema cetățenilor cum își rezolvă Termoenergetica și Elcen finanțele și avariile.

„Ca atare, Termoenergetica și Elcen trebuie să-și rezolve problema aceasta, nu pe spatele cetățenilor. Inițiem acest proiect astfel încât să consfințim o realitate: nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii. Pe oameni nu-i interesează dacă este de vină Elcen sau Termoenergetica. Nu este problema noastră, ca cetățeni. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa, prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă”, a spus edilul.

Daniel Băluță a adăugat că PSD le promite bucureștenilor care nu au primit agent termic la parametrii din contract că „începând din luna ianuarie, nu vor mai plăti nimic”.

„Nici pentru apa caldă, nici pentru căldură. Este o lecție, pentru că era momentul să se întâmple asta pentru cei care găsesc de fiecare dată scuze și se plâng”, a spus edilul.

Val de ger în București, mii de oameni fără căldură

În plin val de ger , aproape o mie de blocuri din Capitală nu au apă caldă și căldură ori sunt alimentate deficitar, din cauza avariilor repetate din sistemul de termoficare. Problemele vin pe fondul dificultăților financiare ale Termoenergetica, iar multe asociații de proprietari refuză să mai plătească facturi pentru servicii de care nu beneficiază

Din cele peste 9.000 de imobile racordate la Termoenergetica, aproape 10% nu au apă caldă și căldură sau sunt alimentate deficitar. Asta după ce mai toată iarna au fost probleme și avarii.

Astfel, mai multe asociații de proprietari au început să facă petiții online prin care cer să nu achite factura către Termoenergetica, pe motiv că nu vor să plătească servicii de care nu beneficiază. Una dintre petiții a strâns peste 4.000 de semnături.