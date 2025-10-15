Scările Teatrului Național și trotuarele din centrul Bucureștiului intră în reparații. Anunțul Primarului Capitalei

<1 minut de citit Publicat la 18:46 15 Oct 2025 Modificat la 18:46 15 Oct 2025

Lucrări similare se vor desfășura în perioada următoare și pe alte artere din zona centrală a Capitalei / foto: Facebook - Stelian Bujduveanu

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis, miercuri, că au început lucrările pentru reparația trotuarelor și a scărilor din fața Teatrului Național București.

Lucrări similare se vor desfășura în perioada următoare și pe alte artere din zona centrală a Capitalei, scrie edilul general, miercuri, pe Facebook.

„Refacem trotuarele din zona centrală a Capitalei! Am început reparația trotuarelor și a scărilor din fața Teatrului Național București. Montăm plăci noi de granit, înlocuim bordurile deteriorate - acolo unde este nevoie - și delimităm spațiile verzi. Urmează bulevardul Nicolae Bălcescu, Gheorghe Magheru și Centrul Istoric, pe strada Doamnei”, precizează Bujduveanu.

La finalul lunii septembrie, primarul interimar anunța că au început lucrările pentru refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale orașului.

„Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale orașului - Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piața Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic și unde era nevoie urgent de intervenție. (...) Odată cu asfaltarea, refacem și marcajele rutiere, pentru mai multă siguranță în trafic”, preciza Bujduveanu.

El menționa că Administrația Străzilor va continua lucrările și pe alte bulevarde importante, precum Calea Vitan, bd. Theodor Pallady, bd. Basarabia.