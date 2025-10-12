Primarul Capitalei anunță când vor putea bucureștenii să circule din nou cu tramvaiul 5. „El este în proporţie de 99% finalizat”

Linia de tramvai 5 reabilitată, în cartierul Floreasca din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: USR București

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că în luna decembrie va fi repusă în funcţiune linia 5 de tramvai. El a menţionat că acesta este un proiect la care ţine foarte mult.



Bujduveanu a fost întrebat, duminică, de ce nu s-a dat drumul la linia 5.



„Mai multe motive administrative există. (...) Acela va fi tramvaiul corporatiştilor. (...) Staţiile STB pentru adăposturi vor veni în luna decembrie şi în luna decembrie îl vom pune în funcţiune. Nu poţi să-l pui în funcţiune fără să ai peroane.

El este în proporţie de 99% finalizat, e pusă tensiunea, tramvaiul poate circula, dar pentru călători, pentru riscul călătorilor, aşteptăm staţiile care au fost comandate”, a spus primarul interimar al Capitalei, la Digi 24.



El a menţionat că acesta este un proiect la care ţine foarte mult şi că l-a început în urmă cu patru ani.

Un proiect de 140 de milioane de lei, cu termen de finalizare martie 2025

Reabilitarea Liniei 5 a început în februarie 2024 și are un buget total de 140 de milioane de lei. Termenul oficial de finalizare era martie 2025, dar constructorul anunțase că lucrările ar putea fi gata mult mai devreme, dacă nu ar exista blocaje administrative.

Încă din toamna anului trecut, antreprenorul avertiza că nu a primit soluțiile tehnice pentru peroane din partea Primăriei. „Din martie facem solicitări către Primărie să ne dea soluțiile pentru peroane și pentru lărgirea drumului în dreptul peroanelor. Din păcate, sunt 16 peroane care trebuie făcute”, declara, în noiembrie, 2024 Marin Mândrilă, reprezentant al antreprenorului.

Ce presupune modernizarea Liniei 5 de tramvai

Proiectul de reabilitare include:

lucrări la calea de rulare;

demolarea vechilor peroane și realizarea a 15 noi peroane moderne, cu adăposturi, borne reflectorizante, garduri de protecție, stâlpi pentru supraveghere video etc.;

înlocuirea completă a rețelei de contact (catenară);

modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului;

mutarea în subteran a rețelei de iluminat public, care va fi refăcută cu echipamente moderne, cu LED;

relocarea semafoarelor de pe Bd. Barbu Văcărescu și str. Alexandru Șerbănescu;

lucrări complexe la rețelele edilitare.

După finalizarea lucrărilor, Linia 5 va fi deservită exclusiv de tramvaie noi Imperio, anunța cu ceva timp în urmă Societatea de Transport București (STB).