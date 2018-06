Și-a vândut apartamentul, a plecat din București și s-a mutat într-o dubă. Povestea omului care a renunțat la civilizație și trăiește în „garsoniera” pe roți

Foto: Captură video/youtube.com

Constantin Abas a decis să renunţe la civilizaţie, aşa că a vândut un apartament cu trei camere din Bucureşti, primit moştenire de la părinţi, apoi şi-a cumpărat o dubă, care i-a devenit casă.

Bărbatul şi-a parcat duba în Feteşti, sub un pod rutier, lângă calea ferată. „Aşa am zis eu că e mai bine să trăiesc. Bucureştiul nu-mi mai plăcea fiindcă simţeam că mă sufocă. Aşa că am vândut apartamentul şi mi-am luat această maşină”, spune bărbatul.

În dubă, bărbatul a improvizat un pat, dulapuri pentru haine şi o masă, ba chiar a montat şi un aragaz de voiaj, cu butelie, pentru a găti. „Strâng apa de ploaie în nailoanele cu care am acoperit maşina. Apoi o pun în sticle şi mă spăl cu ea. Apă de băut cumpăr de la magazin, când mă duc la Feteşti”, explică omul.

Aici, citeşte sau realizează portrete de vedete. „Eu am fost de mic copil atras de artă, chiar dacă părinţii mei nu m-au lăsat să devin artist plastic. Acum am timp suficient pentru a face artă. Când las jos foile pe care desenez, mă apuc să citesc. Îmi place mul lectura”, a mai povestit bărbatul, potrivit adevarul.ro.