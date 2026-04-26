Sondaj CURS: trei din patru bucureșteni cred că România merge într-o direcție greșită

Aproape trei sferturi dintre bucureșteni (74%) consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 19% apreciază direcția drept bună, arată un sondaj realizat în aprilie de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) în Capitală. Restul de 7% nu au o opinie, relatează Agerpres.

Evaluarea Bucureștiului e ceva mai nuanțată, dar nemulțumirea rămâne majoritară: 63% cred că orașul merge într-o direcție greșită, față de 31% care spun că direcția e bună.

În ceea ce privește principalele probleme ale Capitalei, traficul și aglomerația domină detașat, fiind menționate de 27% dintre respondenți. Urmează impozitele și taxele (13%), starea străzilor (12%), curățenia (10%), apa caldă și nivelul de trai (câte 9%), sănătatea (8%), poluarea (7%), parcările (3%) și transportul în comun (1%). Mobilitatea și costul vieții concentrează cea mai mare parte a nemulțumirilor.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.073 de adulți din București, între miercuri și sâmbătă, cu o marjă de eroare de ±3% la un nivel de încredere de 95%.