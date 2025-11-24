Statistică surprinzătoare. București-Ilfov este regiunea din UE cu cei mai puțini oameni expuși riscului de sărăcie

Cele mai reduse ponderi ale persoanelor expuse riscului de sărăcie erau în Bucureşti-Ilfov (3,7%), Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%) din Belgia şi Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (5,9%) din Italia. Foto: Hepta

Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, exact aceeaşi pondere ca în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică, potrivit Agerpres.

În cadrul nivelului 2 din Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 2) al regiunilor UE, existau anul trecut 10 regiuni unde ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie era de peste 30%.

Cele mai ridicate ponderi au fost în 2024 în regiune ultraperiferică franceză Guyane (53,3%), urmată de cea spaniolă Ciudad de Melilla (41,4%) şi cea italiană Calabria (37,2%).

În contrast, 28 regiuni au ponderi de sub 10%. Cele mai reduse ponderi ale persoanelor expuse riscului de sărăcie erau în Bucureşti-Ilfov (3,7%), Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%) din Belgia şi Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (5,9%) din Italia.

De asemenea, în România ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie varia de la 3,7% în Bucureşti-Ilfov, la 13,3% în Vest, 14% în Nord-Vest, 17,4% în Sud-Muntenia, 26,4% în Nord-Est, 26,8% în Sud-Est şi 29,8% în Sud-Vest Oltenia.

România, din nou la coada clasamentului

„Rata riscului de sărăcie” reprezintă ponderea persoanelor al căror venit mediu scade sub un anumit prag. Acest prag este stabilit la 60% din venitul mediu național, scrie Euronews.

În medie, în UE, venitul mediu anual echivalent pe persoană în 2024 a fost de 21.582 EUR. 60% din această sumă reprezintă 12.949 EUR, adică aproximativ 1.079 EUR pe lună. Oricine are un venit sub acest nivel este considerat expus riscului de sărăcie.

Cu toate acestea, cifrele la nivel de țară oferă o imagine mult mai clară. În UE, acest prag variază de la 391 EUR în Bulgaria sau 392 EUR în România, la 2.540 EUR în Luxemburg.

Pragul riscului de sărăcie se situează între 1.500 EUR și 2.000 EUR în Danemarca, Austria, Irlanda, Olanda și Belgia.

Acest nivel este sub 750 EUR în mai multe țări, inclusiv Letonia, Portugalia, Croația, Lituania, Polonia, Grecia și Slovacia. Scade sub 500 EUR în Ungaria, România și Bulgaria.

Printre „cele patru mari țări” ale UE, Germania are cel mai ridicat prag de risc de sărăcie, de 1.381 EUR, urmată de Franța (1.278 EUR), Italia (1.030 EUR) și Spania (965 EUR).