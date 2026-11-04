Sute de școli din România primesc bani pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar. Ce elevi intră în proiect

1 minut de citit Publicat la 14:11 04 Noi 2026 Modificat la 14:11 04 Noi 2026

Sală de clasă goală într-o școală primară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Educației a anunţat, miercuri, că peste 650 de școli vor primi finanțare pentru activități de prevenire a analfabetismului funcțional și a abandonului școlar. Proiectul PRIMII se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ selectate (PJ + structuri), care sunt încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar.

Autorităţile au precizat şi pentru ce vor fi folosiţi banii concret.

"Peste 650 de școli vor primi finanțare pentru activități de prevenire a analfabetismului funcțional și a abandonului școlar, prin proiectul PRIMII - Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție.

A fost publicată lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare. Vor fi incluși în program toți elevii de nivel primar din unitățile de învățământ selectate (PJ + structuri), care sunt încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, conform Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a gradului de marginalizare comunitară (indice UNICEF).

Finanțarea va putea fi folosită pentru activități precum:

lecții individualizate, activități de recuperare;

asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect;

activități extracurriculare și extrașcolare;

materiale didactice pentru activități remediale și de sprijin, resurse educaționale;

consiliere, terapie (consiliere și orientare școlară pentru elevi, consiliere parentală)", a mai transmis Ministerul Educaţiei.

Lista școlilor selectate este AICI

Rezultate catastrofale pentru elevii români la evaluarea PISA 2025

Rezultatele ediției PISA 2025, publicate pe 8 septembrie de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), citate de Edupedu.ro, arată o scădere a performanțelor elevilor români de 15 ani la toate cele trei competențe de bază evaluate: Științe, Citire și Matematică. Cea mai puternică scădere se înregistrează la Citire, unde România pierde 16 puncte față de ediția din 2022.

În clasamentul european, România rămâne pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea doar a Bulgariei și Ciprului. Elevii români au obținut rezultate medii mai slabe decât cei din țări care nu fac parte din UE, precum Muntenegru, Albania și Serbia.