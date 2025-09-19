Tragedia provocată de Vlad Pascu la 2 Mai schimbă legea pentru şoferii începători. Ce fel de maşini vor mai putea conduce aceştia

Şoferii începători nu vor mai putea să conducă maşini puternice. Asta prevede un proiect de lege inspirat de tragedia de la 2 Mai, din 2023, când Vlad Pascu a ucis doi studenţi, informează Antena 3 CNN.

Măsura susţinută de mai mulţi parlamentari se bazează pe statistici şi pe exemple clare de accidente grave şi are ca scop combaterea teribilismului. Potrivit proiectului de lege, limita nu este exprimată printr-un număr fix de cai putere, ci printr-un raport între puterea motorului şi masa proprie a vehicului.

Datele arată că şoferii tineri provoacă foarte multe accidente grave. Doar în 2023, din 4526 de accidente grave, 781 au fost provocate de conducători auto care nu împliniseră 22 de ani.

Vlad Pascu, 10 ani de închisoare

Vlad Pascu, tânărul care a provocat de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare. Sentinţa vine la doi ani şi două zile de la producerea acestui eveniment. Decizia magistraţilor Curţii de Apel Constanţa este definitivă.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.