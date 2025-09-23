Un fotbalist român a murit în SUA într-un accident bizar, cu câteva ore înainte să revină în țară. Ce spune poliția americană

Fotbalistul român decedat în SUA, surprins în câteva dintre momentele carierei sale sportive. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Un student român cu o carieră de fotbalist la echipe din Cluj a murit în Statele Unite într-un accident care i-a șocat pe apropiați, relatează Antena 3 CNN.

Ciprian Scrobotă avea 20 de ani, era student la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a jucat pentru echipe precum Juniorul Aiud, CFR Cluj și LPS Cluj.

Tânărul a plecat în SUA prin programul Work and Travel.

În ultima seară dinaintea zborului spre România, el s-a dus împreună cu mai mulți colegi la un restaurant situat pe malul râului Wisconsin.

La un moment dat, a căzut de la înălțime de pe terasa restaurantului, situat pe malul râului Wisconsin.

Apoi, a ajuns în râu. Tragedia s-a petrecut în zona localității Wisconsin Dells, la mijlocul săptămânii trecute.

"Autoritățile de peste Ocean spun că au fost anunțate despre incident în noaptea de miercuri spre joi, cu puțin înainte de miezul nopții. Unități de poliție și salvare au fost trimise în vecinătatea bulevardului Broadway nr. 29, în urma unui apel care anunța că un bărbat a căzut peste o balustradă în râul Wisconsin.

Departamentul de pompieri din Kilbourn a trimis o barcă de salvare la scurt timp după aceea. După aproximativ o oră și jumătate, salvatorii americani au reușit să recupereze pe tânăr din râu. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva.

Pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă și după ce au stat de vorba cu martorii, autoritățile de peste Ocean au tras concluzia că moartea românului a fost accidentală.

Cluburile la care a jucat au postat mesaje de condoleanțe împreună un cont bancar, unde se pot face donații pentru repatrierea trupului neînsuflețit, pentru că familia are nevoie de o sumă consistentă de bani pentru a-l aduce acasă pe Ciprian", a relatat Raluca Butan, corespondent Antena 3 CNN.