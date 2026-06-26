Un român a câștigat peste jumătate de milion de lei la Noroc cu un bilet jucat online. Un alt câștig și la Loto 5/40

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat câștiguri în valoare totală de peste 2,3 milioane de lei / Sursa foto: Getty Images

La tragerea Noroc de joi s-a câștigat premiul de la categoria N+3 în valoare de 524.456,80 lei, biletul norocos fiind jucat online pe joaca.loto.ro, informează, vineri, Loteria Română.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 98.931,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Moldovița, jud. Suceava.

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 20.620 de câștiguri în valoare totală de peste 2,3 milioane de lei.

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 35,59 milioane de lei (peste 6,80 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 6,93 milioane de lei (peste 1,32 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 831.900 de lei (peste 159.000 de euro). La categoria a II-a este un report în valoare de peste 171.400 de lei (peste 32.700 de euro) și la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 80.900 de lei (peste 15.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 335.300 de lei (peste 64.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 66.900 de lei (peste 12.700 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 290.300 de lei (peste 55.400 de euro).