Vicepremierul Ungariei, mesaj tranșant pentru România: „De Centenar, să recitiţi Declaraţia de la Alba Iulia. Aţi promis autonomie!”

Vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, a afirmat vineri la Băile Tuşnad, că îi roagă pe români ca atunci când sărbătoresc Centenarul să recitească Declaraţia de la Alba Iulia, el adăugând că acest document garantează dreptul la autonomie al maghiarilor din Transilvania, promisiune care nu a fost respectată.



"Deci, am eu o singură rugăminte, nimic altceva. Vă rog frumos să citiţi, să recitiţi declaraţia de la Alba Iulia, atât. La Alba Iulia s-a redactat textul şi nu s-a pus problema atunci, nici măcar nu s-a dezbătut problema, că ar trebui sau n-ar trebui să fie promisă autonomia secuilor, maghiarilor şi saşilor. Nici nu s-a pus problema asta, toată lumea, românii, toate partidele, toate grupurile, cum vreţi dumneavoastră să formulaţi, toată lumea, toţi românii au fost de acord: 'da, într-adevăr, maghiarii din Transilvania, saşii din Transilvania au dreptul la autonomie, trebuie să fie garantată autonomia lor', aşa scrie în declaraţia de la Alba Iulia. Aşa că asta este singura mea rugăminte: când se sărbătoreşte Centenarul, atât doar vă rog frumos să faceţi, să citiţi, să recitiţi declaraţia de la Alba Iulia. Aţi promis autonomie, aţi promis drepturi maghiarilor, saşilor, minorităţilor din România, atât trebuie să faceţi, nimic altceva. Mai ales că acum facem parte, atât dumneavoastră, România, cât şi noi, Ungaria, din comunitatea europeană şi noi, ungurii, nu cerem altceva decât ceea ce se acordă şi celorlalte minorităţi. Da? Atât. Vă rog frumos. Vorbim de lucruri importante aici şi serioase", a declarat în cadrul lucrărilor Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, vicepremierul Ungariei responsabil cu politica naţională, culte şi naţionalităţi, potrivit traducerii oficiale.



Semjén Zsolt a susţinut că maghiarii respectă Centenarul şi faptul că "prietenii români" sărbătoresc în fiecare an ziua de 1 Decembrie, dar a adăugat că şi-ar dori ca pe 1 Decembrie 2018 ambasadorul Ungariei la Bucureşti, Zakonyi Botond, să nu mai fie invitat la Ministerul Afacerilor Externe.



"Nu vreau să spun ce este adevărul istoric, trebuie să fie foarte clară poziţia noastră faţă de Trianon şi cine altcineva ar putea să explice poziţia noastră decât noi. Eu un singur lucru cer de la prietenii noştri români la 1 decembrie 2018 şi nu vreau să mă complic şi să amestec, dar nu vreau ca domnul ambasador Zakonyi să fie iar chemat la Ministerul Afacerilor Externe (n. red. la recepţia de Ziua Naţională a României)", a spus Semjén.



Acesta a mai arătat că "oricine are dreptul la autonomie", inclusiv românii din afara graniţelor şi a adăugat că solicitarea de autonomie a maghiarilor nu este ceva ieşit din comun, ci este un lucru normal în Uniunea Europeană.



"Nu putem renunţa, fiindcă, dacă am accepta că sunt drepturi minoritare care sunt îndreptăţite pentru alte naţii, dar pentru unguri nu sunt valabile, nu e adevărat, că nu suntem mai prejos altor popoare din Europa. Deci, ceea ce cerem pentru noi, diverse forme de autonomie, noi recunoaştem şi pentru alte neamuri, penru români, pentru ucraineni şi oricine ar fi. Deci, nu avem dublă măsură, noi cerem pentru unguri aceste drepturi în baza drepturilor universale ale omului, asemănător şi altor naţiuni din UE", a spus Semjén, potrivit traducerii asigurate de organizatori.



Acesta a pledat pentru colaborarea dintre Ungaria şi România şi a spus că mâna Ungariei a fost mereu întinsă în acest sens, punctând faptul că o astfel de colaborare ar fi în interesul ambelor naţiuni.



"Noi suntem interesaţi în succesul României, fiindcă peste un milion de unguri trăiesc în România. Ungurilor atunci le merge bine când României îi merge bine. Interesul nostru este sucesul României şi suntem interesaţi în colaborarea româno-maghiară (...) Au fost guverne când a funcţionat această colaborare, dar asta depinde nu atât de guvern, ci de situaţia generală din politica României. Dacă Serbia şi Slovacia cu care, la fel, am avut probleme în trecut, cu aceste două ţări putem colabora bine (...) atunci sincer simt că nu cu guvernul ungar şi naţia ungară e problemă, fiindcă mâna noastră e întinsă mereu", a punctat Semjén Zsolt.



Vicepremierul Ungariei a participat la Băile Tuşnad la dezbaterea cu tema "Puterea solidarităţii naţionale", unde i-a asigurat pe reprezentanţii maghiarilor din afara graniţelor, care au vorbit despre problemele cu care se confruntă, de sprijinul Guvernului de la Budapesta.



Cea de-a 29-a ediţie a lucrărilor Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad se încheie sâmbătă cu prezentarea pe care o susţine, în mod tradiţional, premierul Ungariei, Viktor Orban.