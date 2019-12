VREMEA. Meteorologii, avertizare de ultimă oră. Toți șoferii trebuie să aibă mare grijă

VREMEA. Meteorologii au emis, luni, noi avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în mai multe zone din 13 judeţe, pe durata orelor următoare.



VREMEA. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 10:00, în perimetrul judeţelor Galaţi, Vrancea, Vaslui, Alba şi Mureş, local, se va semnala ceaţă şi scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. De asemenea, se va depune chiciură.



VREMEA. Totodată, până la ora 11:00, în localităţi din judeţul Caraş-Severin, ceaţa va determina reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi asociat vor fi condiţii de chiciură.



VREMEA. Potrivit sursei citate, până la ora 12:00, în mai multe zone din judeţele Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud, va persista ceaţa, iar vizibilitatea va fi scăzută sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Tot izolat, va apărea chiciura.



VREMEA. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, notează ANM.