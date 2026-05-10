Zeci de adulți și copii au făcut toxiinfecție alimentară, după o petrecere în Dâmbovița. DSP: „Unghii neîngrijite și igienă precară”

ISU: La locul intervenţiei au fost trimise 11 autospeciale SMURD, o autospecială de transport persoane multiple, 17 autospeciale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa, o autospecială cu medic tip C şi două autospeciale medicale tip A. Foto: Facebook/ SMURD

Peste 40 de persoane aflate la un „salon de evenimente” dintr-un sat în județul Dâmbovița, au ajuns la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce au făcut toxiinfecție alimentară. 15 persoane și doi copii au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Mai multe persoane aflate la un salon de evenimente din Onceşti au prezentat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, semne de toxiinfecţie şi pentru câteva ore a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, informează ISU Dâmboviţa.

„În cursul acestei nopţi, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată o posibilă toxiinfecţie alimentară în localitatea Onceşti, la un salon de evenimente. Având în vedere numărul mare de persoane implicate în eveniment, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, în vederea optimizării misiunii de răspuns”, a precizat ISU Dâmboviţa într-un comunicat preluat de Agerpres.

Activitatea restaurantului a fost suspendată de DSP

La restaurantul din comuna Voinești au avut loc două evenimente la care au participat peste 300 de persoane. Din cele 41 de persoane (adulți și copii) cu simptomatologie digestivă (vărsături, greață, diaree), care au ajuns la spital, niciuna nu a rămas internată.

Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița ​au suspendat activitatea restaurantului din comuna Voinești, sat Oncești, județul Dâmbovița și au aplicat amenzi în cuantum de 51000 de lei pentru abateri grave de la normele de igienă și sănătate publică.

​Principalele nereguli constatate de inspectorii sanitari:

​Igienă deficitară: Lipsa triajului epidemiologic zilnic. Personal cu răni la mâini, unghii neîngrijite și igienă precară

​Nereguli de personal: 5 lucrători zilieri fără control medical efectuat

Curățenie improprie: Lipsa dezinfectanților avizați și folosirea hainelor vechi pe post de lavete.

Siguranță alimentară: Absența probelor de laborator pentru prăjituri și tort.

​Pe lângă amenzile aplicate restaurantului din Dâmbovița, au fost prelevate 16 probe alimentare și teste de sanitație pentru analize amănunțite.