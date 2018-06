Ziua Copilului 2018 Dan Negru publică pe pagina sa de Facebook o listă a copiilor de care nu vorbește nimeni. Sunt copiii morți la Revoluție.

Ziua Copilului 2018 "Copiii despre care nu vorbește nimeni:

Catalin Andronic s-a născut pe 23 noiembrie 1989 și când a împlinit o luna de viața, pe 23 dec ‘89, un glonț răzleț a intrat pe geamul apartamentului și l-a nimerit in cap. Inainte de a muri a agonizat încă o ora sub ochii părinților.

37 de copii au murit in zilele alea. Nici azi nu se știe cine i-a ucis.

Azi ar fi avut copii, la rândul lor...

NICIODATA, NICIUN oficial al statului roman nu le-a amintit vreodată numele in discursurile de 1 iunie:

Boţoc Luminiţa Florina (16.04.1976-17.12.1989)

Lungu Cristina (14.03.1987 – 17.12.1989)

Tako Gabriela Monica (13.06.1979 – 19.12.1989)

Vărcuș Claudiu Ioan (08.10.1974 – 17.12.1989)

Negruţiu Andreea (08.08.1980-23.12.1989)

Corduneanu Gheorghe (17.06.1972-22.12.1989)

Chircă Paul Alin (11.06.1986 – 24.12.1989)

Anghel Cătălina (25.09.1986 – 23.12.1989)

Bodo Marius (15.08.1974 – 22.12.1989).

Burcioaica Octavian (19.03.1976 – 24.12.1989)

Constantin Cristian( 04.12.1972-01.01.1990)

Donea Alexandra (20.06.1972 21.12.1898)

Ionescu Alexandru (14.06.1972 – 21.12.1989)

Marin Liviu Iulian (23.11.1972 – 24.12.1989)

Mincă Siviu Ştefan (25.01.1975 – 23.12.1989)

Mateescu Victor (16.05.1972 – 23.12.1989)

Niculescu Marian (19.02.1976 – 24.12.1989)", scrie Dan Negru.