Sofia Vicoveanca, mesaj emoționant pentru români: „Mi-e foarte greu să cânt și să nu văd zâmbetul!”

Sofia Vicoveanca numără cu bucurie cele 20 de piese la care lucrează acum.

„Am avut spectacol în aer liber cu masca, n-am văzut zâmbet, am crezut că mor, mi-e foarte greu să cânt să nu văd zâmbetul, să știu că am transmis acel fior pe care fiecare artist îl are. De fapt asta e menirea noastră, să bucurăm pe cineva și îmi este foarte greu.

Trebuie avut grijă, eu mă tem că toată chestia asta a apărut pentru că ne-a văzut Dumnezeu, și Dumnezeu ne-a arătat cine e el. Nu îți trebuie vorbe să te rogi, trebuie doar să fii cu gândul acolo la el. Mi-e așa dor de dumneavoastră, vreau să vă văd zâmbetul fără mască”, a mărturisit Sofia Vicoveanca.

Sofia Vicoveanca, mesaj emoționant pentru români: „Mi-e foarte greu să cânt să nu văd zâmbetul!