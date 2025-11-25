Sportivi români, expulzați din Mexic. Echipa calificată la Mondialul de Pescuit din Caiac a fost întoarsă la aeroport și umilită

Sportivii români care urmau să participe la Campionatul Mondial de pescuit din caiac din Mexic au fost refuzați la intrarea în țară și expulzați. FOTO Facebook Cristian Pin

Sportivii români care urmau să participe la Campionatul Mondial de pescuit din caiac din Mexic au fost refuzați la intrarea în țară și expulzați, pe motiv că nu au dovadă tipărită că au plătit cazarea pentru perioada oficială a competiţiei. Președintele Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România a declarat însă că sportivii aveau plătite cazarea, biletele de avion, închirierea caiacelor, în total peste 30.000 de euro.

Sportivii români spun că au fost ţinuţi 12 ore într-o încăpere din aeroport, fără telefoane şi fără a li se da explicaţii.

"Ulterior, au fost urcaţi într-un avion cu destinaţia Spania şi li s-a transmis că nu au dovadă tipărită că au plătit cazarea pentru perioada oficială a competiţiei. Sportivii români au prezentat însă dovada rezervării pentru perioada de antrenament, confirmarea plății către Federația Mexicană de Pescuit, precum și scrisoarea oficială de invitație la campionat. Cu toate acestea, documentele nu au fost acceptate.

După 12 ore de stat în vamă, cu luat telefoanele şi oarecum, cu ghilimelele de rigoare, sechestraţi, au fost expulzaţi în Spania, locul de unde au venit, pentru că din România au făcut escală în Spania. Ei aveau invitaţie pentru perioada 30 noiembrie – 6 decembrie, perioada de desfăşurare a competiţiei, iar ei au ajuns cu câteva zile înainte pe motiv că trebuiau să se antreneze, lucru perfect normal. Ei aveau plătită cazarea, bilete de avion, absolut tot, inchirierea caiacelor. O cheltuială de peste 30.000 de euro", a declarat Mugurel Drăgănescu, preşedinte executiv al Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România.

El a spus că a luat legătura cu preşedintele Federaţiei Mexicane și cu ambasada.

"De ieri, de la 12, nu mai am niciun feedback de la ei. Am sunat dar nu au semnal. Probabil s-au reîntors și de aceea nu au o conexiune cu noi, din Mexic. Erau dărâmaţi, pur și simplu, oameni de 40-50 de ani, cu meserii respectabile. 40 de ore aproape nedormite. O situaţie foarte urâtă, pe care încercăm să o rezolvăm", a adăugat Drăgănescu.

Printre sportivii români a fost și Răzvan Ghindăoanu, care a povestit ce s-a întâmplat.

"Cea mai tristă zi din 2025! Am ajuns în Mexic plin de speranța după 1 an de gânduri și pregătiri. Fericiți că vom participa la Campionatul Mondial de pescuit din caiac…..dar fericirea a dispărut și a fost înlocuită de frustrare și neputința când am aflat (după 20 de ore de zor și escale) că ne-a fost refuzată intrarea în Mexic pe motiv că nu aveam tipărită o dovadă de la organizator pentru rezervarea cazării pe durata oficială a competiției! Noi aveam dovadă rezervarii pentru zilele de antrenament neoficial și dovadă plății către organizator (Federația Mexicană de pescuit) pentru caiace și cazare (13500€). Aveam scrisorea de invitație la Campionat. Toate astea nu au contat! Ne-au luat pașapoartele și telefoanele (că unor infractori) și ne-au băgat într-o camera mică unde am stat pentru 12 ore. Dezumanizați și frustrați am așteptat crezând că până la urmă se va rezolva….. Greșit! Am fost urcați într-un avion (fără pașapoarte și telefoane) și expulzați la Madrid (încă 9 ore de zbor). Această postare o fac din Madrid îmbrăcat cu aceleași haine de de sâmbătă de la ora 5.30. Încă nu ne-am dat bătuți (deși nu prea avem o state psihică foarte bună) și sperăm să reușim să ne întoarcem! Când crezi că ai o zi prostâ imaginează-ți ce am simțit noi!", a declarat Ghindăoanu.