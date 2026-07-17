STB are datorii de 1,65 de miliarde de lei. Directorul companiei anunţă că va urma "o perioadă agitată" cu "decizii dificile"

Directorul STB anunță schimbări majore după datoriile de peste 1,6 miliarde de lei. Sursa foto: Agerpres

Directorul general al Societăţii de Transport București (STB), Andrei Dinculescu-Bighea, a transmis recent că este necesară reorganizarea companiei, după ce a identificat datorii totale de peste 1,65 miliarde de lei către ANAF și furnizori. Potrivit declaraţiilor sale, în primele nouă luni de mandat, a analizat modul de funcționare al companiei și pregătește măsuri pentru reducerea risipei, digitalizare și creșterea eficienței. "A început operaţiunea spălatul geamurilor", a precizat acesta într-o postare pe Facebook, iar primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a distribuit-o, subliniind că merită să fie citite rândurile scrise de Andrei Dinculescu-Bighea.

Directorul general al STB a transmis un mesaj amplu angajaților, călătorilor și celor interesați de viitorul companiei, în care a prezentat situația financiară și direcțiile de schimbare pe care intenționează să le implementeze.

Acesta afirmă că, în perioada de când conduce societatea, a ales să observe modul în care funcționează compania înainte de a face anunțuri publice. Impresionat de postarea făcută de Andrei Dinculescu-Bighea, Ciprian Ciucu a ales să o distribuie pe contul său de Facebook, vineri seara. "Uau! De citit", a scris primarul general al municipiului Bucureşti.

"Poza este despre lucruri simple, însă cu oameni muncitori, postarea, din păcate, este mai dură, o postare mai lungă decât cele obișnuite, dar este necesară pentru ca angajații, călătorii și toți cei interesați de viitorul STB să înțeleagă situația reală a companiei și direcția în care trebuie să mergem.

Sunt de nouă luni director al STB. În această perioadă, am ales să vorbesc mai puțin și să observ mai mult, pentru că am vrut să înțeleg compania din interior: cum se iau deciziile, cum circulă informația, unde se blochează activitatea și, mai ales, cine își dorește cu adevărat ca lucrurile să se schimbe.

Am oferit fiecărui director, fiecărui șef de structură și fiecărui specialist șansa de a veni cu propuneri concrete pentru eficientizarea companiei. Unii au venit cu soluții și s-au implicat. Prea mulți au considerat însă că lucrurile pot continua ca până acum, în logica lui «merge și așa». Nu mai merge", şi-a început şeful de la STB postarea de pe Facebook.

Potrivit acestuia, compania are datorii de 1.427.381.696 de lei către ANAF și alte 223.415.639 de lei către furnizori, suma totală depășind 1,65 miliarde de lei.

"Nu vorbim despre un milion de lei. Nu vorbim despre 5 milioane, despre 10 milioane sau despre 20 de milioane. Vorbim despre peste 1,65 miliarde de lei, o sumă greu de rostit și mult mai greu de gestionat", a precizat acesta.

Directorul STB a explicat că societatea are de recuperat aproximativ 500 de milioane de lei, bani care sunt eșalonați, iar solicitarea integrală a acestora într-un timp scurt ar putea pune presiune pe bugetul Primăriei Municipiului București.

"În același timp, STB are de încasat aproximativ 500 de milioane de lei, bani eșalonați, care nu pot fi solicitați integral peste noapte fără riscul de a bloca financiar Primăria Municipiului București. Datoriile către furnizori provin în mare parte din contracte încheiate cu mult timp înainte de mandatul meu.

Aceste datorii nu au apărut în ultimele nouă luni, dar astăzi ele există, astăzi trebuie gestionate și tot astăzi trebuie găsite soluții. Ele nu dispar dacă le ascundem, dacă le cosmetizăm sau dacă alegem să nu vorbim despre ele.

Am solicitat fiecărui director, fiecărui șef de departament și fiecărui șef de serviciu să explice angajaților situația reală a companiei. În multe structuri, acest lucru nu s-a întâmplat.

Nu este normal ca un angajat să afle din presă, din zvonuri sau de pe holuri ce se întâmplă cu locul său de muncă. Oamenii merită adevărul, merită explicații și merită respect", a mai notat Andrei Dinculescu-Bighea.

"Problema STB nu este doar financiară"

Șeful companiei susține că dificultățile STB nu țin doar de situația financiară, ci și de modul de organizare, transparență și asumare a responsabilităților.

Acesta a criticat întârzierile administrative, procedurile greoaie și lipsa unor evaluări eficiente ale angajaților, dar a subliniat că oamenii care muncesc trebuie sprijiniți și apreciați.

"Problema STB nu este însă doar financiară. Este și o problemă de organizare, de transparență, de responsabilitate și de mentalitate. Este vorba despre documente care stau zile întregi pe birouri, despre informații care ajung prea târziu, despre proceduri care consumă timp fără să producă rezultate și despre evaluări făcute formal, la grămadă, indiferent de implicarea reală a oamenilor.

Oamenii care muncesc trebuie văzuți, protejați și apreciați. În același timp, cei care ocupă funcții de conducere trebuie să înțeleagă că o funcție nu înseamnă doar birou, semnătură și titulatură. Înseamnă responsabilitate, decizie și prezență", a mai subliniat directorul STB.

Printre măsurile anunțate se numără o analiză detaliată a costurilor companiei, pentru fiecare clădire, depou, autobază, vehicul, activitate și post, dar și accelerarea procesului de digitalizare.

Directorul STB, despre digitalizare și schimbări în relația cu călătorii

Directorul STB spune că societatea trebuie să ofere informații în timp real călătorilor despre problemele apărute pe trasee și să renunțe la procedurile bazate pe documente transmise manual între departamente.

De asemenea, acesta a menționat necesitatea unor sisteme moderne de pregătire pentru șoferi și vatmani, inclusiv simulatoare, precum și îmbunătățirea sistemelor de plată și colectare a datelor despre fluxurile de călători.

"Schimbarea pe care am început-o nu înseamnă doar reducerea cheltuielilor. Înseamnă să știm exact cât ne costă fiecare clădire, fiecare depou, fiecare autobază, fiecare vehicul, fiecare activitate și fiecare post. Numai așa putem opri risipa și putem crea condiții mai bune pentru angajații care muncesc cu adevărat.

Schimbarea înseamnă și digitalizare reală.

Călătorii trebuie să fie informați în timp real despre problemele apărute pe traseu, nu după ce incidentul s-a încheiat. Trebuie să renunțăm la fișiere Excel trimise pe e-mail, la telefoane date dintr-un birou în altul și la informații care ajung prea târziu.

În interiorul companiei, documentele nu mai trebuie să stea patru zile până sunt citite de un director și alte patru zile până ajung la structura care trebuie să le soluționeze.

Directorii trebuie să știe în timp real ce se întâmplă pe teren: unde sunt echipele de control, unde se repară liniile, macazurile sau rețeaua de contact, ce resurse sunt folosite și în cât timp se finalizează intervențiile.

Șoferii și vatmanii au nevoie de soluții moderne de pregătire și testare, inclusiv de simulatoare. Avem nevoie de un sistem de plată cu cardul care să funcționeze constant și de date reale despre fluxurile de călători, pentru a putea optimiza traseele și dimensiona corect serviciul public de transport.

Acestea nu sunt doar idei. Unele măsuri sunt deja în aplicare, iar alte proiecte sunt în dezvoltare", a afirmat acesta.

Directorul general al STB a avertizat că urmează o perioadă cu decizii dificile și a precizat că schimbările nu vor fi realizate prin amânarea problemelor.

"În aceste nouă luni am văzut cine își dorește cu adevărat ca STB să fie salvată și modernizată. Îi cunosc pe cei care se implică, dar îi cunosc și pe cei care aleg pasivitatea, rezistența la schimbare sau speranța că totul va continua ca înainte.

Nu va continua. Va urma o perioadă agitată. Unele decizii vor fi dificile, iar pentru o parte dintre angajați vor fi neplăcute. Dar nu putem salva compania doar prin decizii comode și nici prin amânarea problemelor", a mai adăugat Andrei Dinculescu-Bighea.

El a anunțat și lansarea platformei "Vocea STB", prin care angajații pot transmite propuneri și feedback pentru îmbunătățirea companiei.

"De aceea, am creat Vocea STB. Despre formularul de feedback în altă postare, e tot un proiect actual şi de viitor al STB", a declarat Andrei Dinculescu-Bighea.

Directorul STB a mai spus că își dorește o implicare mai mare din partea conducerii și a angajaților, afirmând că o companie de transport nu poate fi condusă exclusiv din birou.

"Citesc mesajele primite. Nu promit răspunsuri individuale și nici confirmări formale pentru fiecare propunere. Nu așteptați răspunsuri de complezență. Așteptați-vă să vedeți rezultate acolo unde ideile sunt corecte, utile și pot fi aplicate.

Nu pretind că dețin singur toate soluțiile. Am nevoie de angajații care cunosc compania, de specialiștii care înțeleg problemele și de călătorii care folosesc zilnic serviciile STB. Am nevoie de cei care nu vor doar să critice, ci și să contribuie.

Îmi doresc să nu fiu singurul director care ajunge la serviciu la 6:30 și pleacă la 18:00. Îmi doresc să nu fiu singurul membru al conducerii care circulă frecvent cu autobuzul sau troleibuzul pentru a vedea direct realitatea din teren.

O companie nu se conduce doar din birou și nu se salvează prin declarații. În aceste luni am ales să vorbesc mai puțin și să fac mai mult. Faptul că nu am vorbit public despre fiecare pas nu înseamnă că nu am acționat", a transmis oficialul.

În final, directorul general al STB a precizat că va comunica mai des despre problemele identificate și despre măsurile luate.

"Am tăcut în fața publicului, nu în fața problemelor. Dar tăcerea poate fi interpretată greșit și îi poate face pe cei care nu vor schimbarea să creadă că lucrurile vor continua la fel. De aceea, voi vorbi mai deschis despre ceea ce găsim, despre ceea ce schimbăm și despre obstacolele pe care trebuie să le depășim.

Aud și afirmația că, dacă în locul meu ar fi fost altcineva, lucrurile s-ar fi făcut diferit. Este ușor să construiești scenarii despre ce ar fi făcut altcineva, dar dacă lucrurile ar fi fost făcute corect de-a lungul anilor, STB nu ar fi ajuns compania către care aproape toată lumea arată astăzi cu degetul.

Dacă salvarea STB ar fi depins doar de schimbarea unui nume, problema ar fi fost rezolvată de mult. Nu un nume salvează STB. O salvează oamenii care muncesc, deciziile corecte, asumarea realității și curajul de a schimba ceea ce nu mai funcționează.

Schimbarea nu începe astăzi. A început deja. (...)", a conchis Andrei Dinculescu-Bighea.