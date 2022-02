Afaceristul Ștefan Mandachi, în ajutorul ucrainenilor. Şi-a transformat hotelul său din Bucovina în centru pentru refugiați

Ștefan Mandachi oferă cazare gratuită în limita locurilor pentru ucrainenii refugiați care au nevoie.

"Aseară am avut 215 persoane. Astăzi am înțeles de la ISU că o să mai primim încă 100-200 de saltele", a spus el, duminică, la Antena 3.

Potrivit afaceristului, la hotelul său continuă să vină foarte mulți refugiați inclusiv familii cu copii şi animale.

Ștefan Mandachi, în ajutorul refugiaţilor: Sunt multe femei și copii

"Am anulat toate rezervările pe care le avem", a menţionat Mandachi, adăugând că va caza ucrainenii pentru cât timp va fi nevoie. "Asta e ultima problemă. Avem mâncare suficientă, nu avem nicio problemă cu alimentele, am cumpărat și noi, am primit donații", a spus el.

"Mai avem nevoie de voluntari vorbitori de ucrainiană! Care să stea și pe timpul nopții! Veniți direct la hotel Mandachi Hotel & Spa nu mai sunați, telefoanele sunt full!

avem nevoie de saltele (până trimite ISU)", a scris afaceristul pe pagina sa de Facebook.