Surse: Centrala de la Brazi va fi închisă 10 zile. Ce spune ministrul Energiei despre scenariul unui blackout

Inițial s-a vorbit despre o întrerupere de doar 2 zile, la centrala Brazi. Sursa foto: OMV Petrom

Închiderea centralei electrice de la Brazi, care asigură 10% din sistemul energetic național, ar putea fi prelungită, astfel că în total nu va furniza energie timp de 10 zile, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Prelungirea închiderii centralei electrice de la Brazi are loc după ce inițial s-a vorbit despre o întrerupere de doar 2 zile.

În noaptea de miercuri spre joi ar fi trebuit ca centrală să repornească, însă autoritățile nu au găsit o soluție.

În urmatoarele ore, compania care administrează centrala de la Brazi ar putea notifica piețele că prelungește închiderea până pe 11 decembrie, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Amintim că în cursul zilei de miercuri, se va desfășura Comandamentul Energetic Național, însă ministrul Energiei va fi absent. Bogdan Ivan este în delegație cu premierul Ilie Bolojan, în cadrul vizitelor oficiale din Ungaria și Austria.

Și Rafinăria Petrobrazi este afectată, în contextul crizei apei. Conducerea rafinăriei se află într-o ședință de urgență pentru a găsi o soluție pentru evitarea opririi alimentării cu apă, ca urmare a problemelor grave apărute la barajul Paltinu. Alternativ, autoritățile vor apela la centrala pe cărbune de la Paroșeni, din Hunedoara.

Ce spune ministrul Energiei despre scenariul unui blackout

Ministrul Energiei a exclus, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN, scenariul unui blackout, ca urmare a închiderii centralei.

“Luni–marți vom avea suficientă apă pentru a porni prima turbină din centrala pe gaz și ne vom duce până la o producție de cel puțin 300 de megawați. Avem suficientă energie în sistemul național de la Complexul Energetic Oltenia. Putem spune că suntem asigurați și nu există perturbații pe piața energetică națională. Nu e risc de blackout.

Centrala de la Brazi produce 10%. Am putut suplini oprirea ei doar prin creșterea capacității centralelor existente. Centrala de la Brazi e oprită din lipsă de apă tehnologică, necesară pentru răcirea întregului sistem de la cele două turbine. De săptămâna viitoare vom avea suficientă apă pentru a porni prima turbină și apoi a doua. Va mai rămâne închisă maximum o săptămână".

Din momentul în care avem suficientă apă tehnologică pentru răcire, e nevoie de 48 de ore până când turbinele vor putea produce energie electrică”.

Livrarea apei potabile în localităţile din Prahova şi Dâmboviţa va reîncepe de luni, 8 decembrie, iar vina pentru situaţia existentă la momentul actual aparţine atât Administraţiei Bazinale Buzău-Ialomiţa, cât şi operatorului de apă de la nivel local, a anunţat, miercuri, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.