Sute de drone civile şi militare vor fi produse într-o noua fabrică deschisă în România. "Ne concentrăm pe ţările NATO"

1 minut de citit Publicat la 07:00 13 Mai 2026 Modificat la 07:15 13 Mai 2026

Sute de drone civile şi militare vor fi produse într-o noua fabrică deschisă în România. Sursa foto: captură video

O nouă investiție în industria dronelor prinde contur la Brașov, unde a fost deschisă o fabrică de asamblare de drone civile şi militare. Proiectul aduce în România tehnologie dezvoltată internațional și vizează creșterea capacităților de producție pentru piețele din Europa.

Proiectul este susținut de un om de afaceri român și finanțat de investitori americani și germani, făcând parte dintr-o rețea europeană de cercetare și producție, cu centre în mai multe oraşe europene.

"Această tehnologie a fost dezvoltată complet de echipele noastre de operațiuni în acești câțiva ani, până am ajuns la produsul matur pe care îl avem astăzi, iar produsul va fi realizat aici, în această fabrică", a declarat Alberto Llabata, COO al companiei.

Dronele sunt dezvoltate integral în cadrul companiei, de la design electronic și software, până la export.

"Noi am creat drona de la zero, deci am făcut design-ul la toate electronicele și tot softul, apoi avem furnizor care produc elicii, produc pisibiurile și noi după aia le integrăm, le testăm și desigur le le exportăm", a afirmat şi Bogdan Ochiana, CEO al companiei.

Care este miza companiei

Reprezentanții companiei spun că miza este trecerea de la producția redusă la una industrială, de ordinul sutelor și chiar miilor de unități.

"Noi ne concentrăm acuma pe țările NATO, pe România, Polonia, Spania, Germania cât și desigur pe Ucraina", a adăugat Bogdan Ochiana.

La eveniment au participat și reprezentanți din industria aeronautică, care subliniază nevoia de adaptare a sectorului la noile realități tehnologice și industriale.

"Industria trebuie să se adapteze timpurilor 06.35 TAIE 06.39 Și atunci, pe de o parte, tot ceea ce ține de industria clasică nu trebuie uitat, atâta vreme cât are logică pentru nevoile locale", a spus Speranța Munteanu, reprezentant Romaero.

Unitatea de producţie de la Braşov urmează să înceapă activitatea la jumătatea lunii mai, cu o producție de aproximativ 200 de drone, cu posibilitatea de a ajunge în timp până la 800 de drone.