Tăriceanu se dezlănțuie la adresa lui Iohannis pe tema Președinției Consiliului UE: „E frumos să te dai cocoș cu munca altora, nu-i așa”

Foto: Calin Popescu Tariceanu/ Facebook

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a izbucnit la adresa președintelui Klaus Ioahnnis care a declarat că „Preşedinţia română a Consiliului UE a avut rezultate mult mai bune decât se aşteptau toţi”, în contextul în care, înainte de a fi preluată Președinția, Iohannis spunea că „România nu e pregătită”.

„Guvernul României a reușit să asigure o conducere excelentă a Consiliului UE în cele șase luni ale acestui an, fiind închise, cum se știe, un număr record de dosare. Am realizat asta în ciuda ”proptelelor” puse de președinte, cel care trăgea în noiembrie marele semnal de alarmă că ”România nu e pregătită să asigure președinția Consiliului UE, iar lucrurile au luat-o razna”. Mai mult, el cerea imperios ”înlocuirea acestui accident al democraţiei româneşti”, cu referire la cabinetul Dăncilă. Vă dați seama cum am fi fost dacă l-am fi ascultat?

Acum, am fi tentați să spunem că dl. Klaus Werner Iohannis și-a recunoscut eroarea și e mândru de realizările ”accidentului democrației” atunci când spune la Bruxelles ”echipa română a reuşit ceva neaşteptat, de aceea am spus că preşedinţia română a fost surprinzătoare pentru că a avut rezultate mult mai bune decât se aşteptau toţi”.

Nu vă lăsați induși în eroare! Țineți cont de următoarele:

1) Dl Klaus Werner Iohannis nu suflă o vorbă despre vreun merit al Guvernului, lăsând impresia că succesul i se datorează. E frumos să te dai cocoș cu munca altora, nu-i așa?

2) Declarația face parte strict din campania domniei sale de autopromovare pentru șefia Consiliului European și trebuie luată ca atare.

Nu pot să nu mă întreb din nou și din nou, și din nou: oare până unde merg tupeul și aroganța acestui om?”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe pagina de Facebook.