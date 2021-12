Antena 3 › Actualitate › Tarife uriașe pentru parcări în Capitală, de la 1 ianuarie Tarife uriașe pentru parcări în Capitală, de la 1 ianuarie

Sursa foto: Agerpres

Bucureștenii vor scoate din buzunar mult mai mulți bani pentru parcare, de la 1 ianuarie. Prețul parcărilor de reședință crește de la 84 de lei pe an la 600 de lei pe an în centrul Capitalei și de la 37 de lei la 300 de lei pe an la periferie.