Tenismena Andreea Prisăcariu: "Sunt urâtă de românii mei pentru felul în care arăt"

La 21 de ani, Andreea Prisăcariu are 21 de tatuaje, iar aparițiile sale pe terenul de tenis se disting de cele ale majorității sportivelor care optează pentru un aspect simplu.

„Sunt urâtă de românii mei doar pentru felul în care arăt. Body shamingul încă se practică în 2021. Pentru toate reginele de aici care suferă din cauza acestor persoane... nu îi băgați în seamă. Vă iubesc!", a scris Andreea Prisăcariu, pe Twitter.

Facts:I receive hate from my own romanian people just because of the way I look.I guess body shaming is still a thing in https://t.co/Sf6zFPsxs8 all of my Queens out there who are also in pain because of these kind of people...keep slaying and I love you♥️