Termoenergetica începe probele pentru căldură pentru iarna 2026-2027. Ce trebuie să știe locuitorii Capitalei

1 minut de citit Publicat la 11:41 16 Oct 2026 Modificat la 11:43 16 Oct 2026

Pornirea încălzirii centralizate depinde de condițiile de temperatură prevăzute de legislație. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță că, în cursul zilei de vineri, 16 octombrie, vor începe probele la căldură pentru consumatorii racordați la rețeaua de termoficare din București.

Potrivit companiei, probele se vor desfășura progresiv, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și starea conductelor, precum și lucrările desfășurate în diverse zone ale orașului.

„Acestea vor fi realizate în principal noaptea, având în vedere prognoza meteo din următoarele zile, care indică temperaturi în scădere. Este important de subliniat faptul că, în sezonul rece, vor fi continuate doar acele lucrări pentru care pot fi realizate provizorate, astfel încât furnizarea agentului termic pentru căldură către clienți să nu fie afectată”, a transmis Termoenergetica, pe pagina sa de Facebook.

Probele sunt menite să asigure echilibrul hidraulic al sistemului de termoficare și să verifice funcționalitatea traseelor de alimentare.

Asociațiile de proprietari au obligația de a se asigura că instalațiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcționare și că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor, inclusiv operațiunile de aerisire a caloriferelor din apartamente.

„Totodată, asociațiile care doresc amânarea furnizării pot solicita acest lucru în scris, prin reprezentanții legali, la registratura instituției din strada Cavafii Vechi nr.15, la secțiile de termoficare de sector sau prin e-mail la adresa [email protected].

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează pentru soluționarea problemelor apărute în teren. Clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul de telefon gratuit - 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert”, a mai transmis compania.

Anunțul are loc în contextul în care Termoenergetica anunțase, în urmă cu două săptămâni, că peste 1.800 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă.

În prezent, situația a fost remediată parțial, astfel că există în continuare blocuri în care locatarii nu au apă caldă.