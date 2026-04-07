Tinerii din România nu mai fac facultate, ci aleg cursurile de calificare. După absolvire pot face până la 10.000 de lei pe lună

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Tot mai mulți tineri din România aleg meserii care aduc bani într-un timp scurt, chiar dacă nu implică studii superioare. În timp ce domenii precum medicina sau ingineria cer ani întregi de pregătire până la venituri consistente, alternativele practice devin tot mai atractive. Electricienii, instalatorii, șoferii profesioniști sau specialiștii în beauty ajung la salarii de mii de lei după doar câteva luni de calificare.

Ultimii ani au adus o schimbare semnificativă de tendinţe pe piaţa muncii de la noi. Studiile superioare nu mai garantează un venit bun, iar tinerii se reorientează spre meserii pentru care învaţă perioade mai scurte. AStfel de joburi au ajuns să fie plătite în România cu salarii chiar şi de 7.000 sau 10.000 de lei.

Am urmat cursul de cosmetică atuorizat evident, cel de şase luni de zile, în care îţi iei în linii mari toate informaţiile de care ai nevoie. După poţi să începi direct să lucrezi”, a spus Ana Rolea, estetician.

Acum îşi face promovare pe reţelele sociale, cu investiţii financiare minime, iar afacerea merge pe bază de recomandări.

„Am pornit de pe bancile cursului, direct, uşor-uşor am găsit clienţi, am pornit”, a spus ea.

La fel se întâmplă şi în cazul altor meserii, precum cea de electrician.

„Nu am făcut studii superioare pentru această meserie, am făcut nişte cursuri de calificare în tinereţe şi bineînţeles experienţa te învaţă cel mai bine”, a spus Liviu Bejenaru, electrician.

În România, un curs de calificare ca electrician, care durează maximum o jumătate de an, costă între 1.000 şi 3.500 de lei. În cazul cosmeticienelor, formarea profesională este ceva mai scumpă şi poate să ajungă la 7.500 lei, în funcție de oraș și școala aleasă.

Banii investiţi în astfel de cursuri se amortiează rapid, pentru că şi veniturile sunt pe măsură. În schimb, în cazul facultăţilor, durata studiilor se întinde pe ani de zile, iar cheltuielile sunt semnificativ mai mari.

„Sunt mai atractive, sunt zone unde nu îţi trebuie neaparat şi o pregătire sau o facultate şi atunci sunt foarte mulţi tineri care se îndrepată înspre aceste tipuri de joburi”, a spus Ovidiu Pătrașcu, specialist HR.

La ora actuală, ţara noastră are nevoie de muncitori în construcţii, transport sau prestări de servicii. Aici lipsa de personal este din ce în ce mai mare. Mulţi tineri, însă, preferă să lucreze pe cont propriu.

„Am terminat Facultatea de Drept European şi Internaţional in 2022, iar acum am o agenţie de e-mail marketing. Am lucrat doi am într-un cabinet de avocatură şi acolo mi-am dat seama că nu mi se potriveşte domeniul și am început să mă reorientez. Cu siguranţă din marketing am reuşit să am un venit mai stabil şi mult mai rapid decât aş fi putut să am din avocatură”, a spus Smaranda Stancu, fondatoarea unei agenții de e-mail marketing.

În timp ce finalizarea studiilor de licență nu mai reprezintă un criteriu decisiv de angajare în multe domenii, promovarea examenului de Bacalaureat este în continuare esențială pentru obținerea unui job bine plătit.