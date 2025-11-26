Toxinele invizibile din jurul nostru, factori declanşatori pentru bolile autoimune: Peste 1 milion de români sunt afectați

Statisticile arată că numărul pacienţilor cu dermatită atopică este în creştere în România. Sursa foto: Getty Images

Poluarea, mâncarea de tip fast-food, ori microplasticele din alimente şi băuturi favorizează apariţia bolilor autoimune ale pielii. Semnalul de alarmă vine din partea specialiştilor de la Societatea Română de Dermatologie. În România peste un milion de oameni au dermatită atopică, o boală inflamatorie cronică care afectează în special copiii şi adolescenţii. Şi, mai îngrijorător este că peste 50% dintre copiii cu această boală se luptă cu insomnia, anxietatea ori sunt stigmatizaţi.

Poluarea şi microplasticele din alimente şi băuturi declanşează bolile autoimune

Alexandra se luptă cu dermatita atopică încă de la vârsta de patru ani. Cea mai grea perioadă pentru ea a fost cea a pandemiei, atunci când boala a avansat pentru că tratamentele erau extrem de greu de găsit.

"Leziunile au apărut în zonele vizibile. La început, purtam helănci ca să-mi acopare zona gâtului, după care nu mai puteam, pentru că mi-era cald, transpiram, mă iritam. Când mă uitam eu în oglindă, vedeam prietenii mei cu pielea complet normală, dar mă uitam la mine în oglindă și eram plină de leziuni. N-am avut problemă de bullying, doar că era problema că oamenii tot veneau la mine să mă întrebe: «Ce ai păţit pe piele?», «Ce este asta?»", a povestit Alexandra, pacientă, pentru Antena 3 CNN.

Peste 50% dintre copiii şi adolescenţii cu dermatită atopică suferă şi de insomnie şi axietate. Diagnosticul vine de cele mai multe ori tardiv, pentru că afecţiunea inflamalatorie cronică este confundată cu alergiile.

"La un moment dat, am fost depăşită, pentru că nu mai aveam cu ce să o tratez. Apelasem la tot arsenalul teprapeutic şi era din ce în ce mai rău. Până a apărut în România terapia biologică, recunosc că au fost doi ani de chin", a declarat Irina Antonescu, mama Alexandrei şi medic pediatru, potrivit sursei citate.

"Există molecule noi care acționează țintit pe anumite trasee ale lanțului patogenic și avem astăzi posibilitatea să tratăm mult mai bine pacienții care suferă, de exemplu de dermatita atopică", a explicat prof. univ. dr. George Sorin Ţiplică, medic primar dermato-venerologie.

Numărul pacienţilor cu dermatită atopică este în creştere în România, iar specialiştii consideră că poluarea, mâncarea conservată şi microplasticele din băuturi şi alimente favorizează apariţia bolilor autoimune ale pielii.

"Este foarte important și stilul de viață al acestor pacienți"

"Dincolo de tulburările imunologice, de genetica existentă în subsidiar, este foarte important și stilul de viață al acestor pacienți, începând cu creșterea în greutate, obezitatea, începând cu fumatul și terminând cu ceea ce pacientul consumă cu alimentație", a precizat prof. univ. dr. Magdalena Constantin, trezorier Societatea Română de Dermatologie într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN.

"Poate fi vorba de o mutație genetică a filagrinei și, atunci când e vorba de o clinică de pediatrie, de exemplu multidisciplinară, în parteneriat cu o companie de genetică, este foarte important, pentru că ei pot să-ți facă și teste de predispoziție și teste de prevenție. Paleta este foarte largă și sunt foarte importante pentru soluțiile personalizate", a declarat dr. Cristina Berteanu, medic primar AT, conform sursei citate.

Cercetătorii internaţionali încă lucrează pentru identificarea celor mai noi şi moderne terapii care să prevină în timp apariţia bolile autoimune ale pielii, fie că vorbim de dermatita atopică, psoriazis sau vitiligo.