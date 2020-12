Anunțul momentului făcut de Traian Berbeceanu. Ce măsuri vor fi luate în Capitală

Ce măsuri a luat prefectul Traian Berceanu

''Scopul aceste şedinţe a fost de a se intensifica controalele, în ceea ce priveşte respectatea normelor aflate în vigoare la această dată. Din analizele pe care le-am efectuat, am constatat că au scăzut foarte mult numărul de controale și de sancțiuni aplicate. În mod evident, scopul acestor controale este de a îi determina pe cetățeni să respecte normele aflate în vigoare. În opinia mea, atuncu când legea nu este respectată, trebuie impusă și în mod categoric, respectând normele aflate în vigoare, evităm ca în perioada următoare să fim nevoiți să luăm mai dure.

La acest moment, nu avem în vedere scenariul de impunere a carantinei

Sunt absolut convins, că respectând normele legale aflate în vigoare, evităm să luăm măsuri mai dure, pentru că este nefiresc să iei măsuri suplimentare atâta timp cât ele nu sunt respectate. Poți să iei orice fel de măsură, dacă nu urmărești respectarea acestora.

În mod categoric, la acest moment, nu putem să vorbim despre eliminarea restricțiilor alfate în vigoare, dar, respectându-le cu strictețe, evităm să fim nevoiți să luăm măsuri mai dure. Toți ne dorim să avem sărbători cât mai liniștite și cât mai relaxate, însă, nu doar autoritățile...Și populația trebuie să facă eforturi pentru aceasta, respectând normele aflate în vigoare.

Numărul de cazuri este undeva constant, la 1.700, 1.700 și ceva de cazuri pozitive, depistate zilnic. Controalele au scăzut și datorită faptului că în mod firesc, efectivele Poliției Locale și Jandermeria, au fost angrenate și în activitățile de la alegeri.'', a declarat prefectul Capitalei.

Raluca Bîrcă, reporter Antena 3, vine cu informaţii despre subiectele pe care le va aborda prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu

"După declaraţia lui Vlad Voiculescu care a spus că va discuta cu primarul general Nicuşor Dan despre posibilitatea carantinării Capitalei, iată că în acelaşi context vine o nouă declaraţie din partea prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu care spune că are în plan pentru perioada aceasta două întâlniri. Una are loc chiar în această dimineaţă. A început cu puţin timp. Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei s-a întâlnit cu toate structurile din subordine care au atribuţii de contol, pe măsurile care sunt deja impuse în Capitală. Spunea Traian Berbeceanu că are informaţii conform cărora aceste măsuri nu sunt respectate în Capitală şi sunt necesare controale mai intensificate. Al doilea pas, ne-a confirmat prefectul Capitalei, este să îl sune pe primarul general, Nicuşor Dan, pentru a stabili o întâlnire în perioada următoare. Traian Berbeceanu a spus că principalele de discuţii vor fi legate de măsurile deja impuse în această pandemie, modul în care aceste măsuri sunt respectate şi ce alte măsuri mai pot fi luate'", a transmis Raluca Bîrcă.

În Bucureşti, numărul cazurilor de coronavirus creşte alarmant de la o zi la alta.

Vlad Voiculescu îi cere edilului Nicuşor Dan carantinarea Bucureştiului

"Aproape 10.000 de cazuri în ultimele şapte zile. Terapiile Intensive sunt pline. În spitalele din Bucureşti lucrurile nu par să meargă în direcţia bună. Cu siguranţă va trebui luată în considerare inclusiv solicitarea de carantină'', a spus consilierul general USR-PLUS.

Carantină cerută şi de specialişti care trag un semnal de alarmă. Măsurile luate până acum nu au avut efectul scontat

''Situaţia din Capitală este poate cea mai îngrijorătoare din ţară la ora asta, pentru că se cumulează cu cea din Ilfov. Vedem că în ultimele patru zile avem o medie cumulată între Bucureşti şi Ilfov de peste 2.000 de cazuri zilnice. Ultima măsură este carantina. Sper, dacă se va lua asemenea măsură să se ia de data asta serios'', spune epidemiologul Octavian Jurma.

Între timp, autorităţile par să joace alba-neagra cu raportările de coronavirus

Pe 1 decembrie, în Bucureşti, erau înregistrate 808 îmbolnăviri cu 6 infectări la mia de locuitori. Cinci zile mai târziu, cazurile de SARS-CoV-2 din Capitală săreau de 1.600. Dar, surpriză. Conform datelor oficiale, incidenţa infectărilor scădea la 5 cazuri la mie.